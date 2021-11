Il Dottor Vincenzo Denaro è noto per i suoi interventi su ortopedia e medicina generale. Scopriamo meglio chi è!

Il Professore Vincenzo Denaro è apprezzato per i suoi interventi televisivi e radiofonici incentrati sulla cura della colonna vertebrale e sulle sue lezioni incentrate sull’ortopedia, ma nella vita di tutti i giorni è uno stimato medico che esercita la sua professione al meglio delle sue capacità.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Vincenzo Denaro: biografia

Vincenzo Denaro nasce in Sicilia, non sappiamo la data di nascita esatta e, di conseguenza, non siamo a conoscenza del suo segno zodiacale. Nel 1967 conclude il suo ciclo di studi universitari in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania. Tra il 1969 e il 1975 diventa assistente ospedaliero presso la Clinica Ortopedica, Ospedale clinicizzato San Matteo situato presso l’Università di Pavia. Con l’arrivo degli anni ’80, per l’esattezza nel 1987, il Dottor Denaro diventa Professore Associato presso l’Università degli studi di Catania.

Si specializza nella cura della colonna vertebrale, e nel 1991 diventa Primario presso il Servizio di Patologia della Colonna Vertebrale sempre presso l’Università di Catania. Con il progredire della sua carriera, il Dottor Vincenzo Denaro si trasferisce nella capitale. Arrivato a Roma, diventa Professore presso la UCBM occupando la cattedra di Malattie dell’Apparato Locomotore. Nel 2009 diventa Preside della facoltà. Nel 2014 ottiene una delle onorificenze più importanti: Presidente della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale. Non siamo a conoscenza degli introiti del Professore.

Vincenzo Denaro: vita privata

Nonostante i suoi svariati interventi su differenti emittenti televisivi, sulla vita privata del Professore Vincenzo Denaro sappiamo ben poco. Il Professore, da eccelso professionista qual è, non ha mai fatto trapelare molto sulla sua vita privata. Abbiamo tutti notato una fede al dito, quindi siamo sicuri che il Dottor Denaro sia felicemente sposato.

Vincenzo Denaro: 3 curiosità su di lui

Tutti noi seguiamo con passione gli interventi del Dottor Denaro in televisione. Come detto in precedenza, ci troviamo davanti ad un grande professionista che preferisce condividere nozioni di lavoro piuttosto che nozioni sul suo privato. Quindi, sempre restando nel campo medico, ecco a voi 3 curiosità sul Dottor Vincenzo Denaro.

-Il Dottor Denaro si è spesso dichiarato non a favore dell’ondata di smart working. Perché questo? Perché lo stare continuamente in casa davanti ad un pc, senza possibilità di svago, potrebbe compromettere la salute della nostra cervicale e portare a seri danni.

-Il Dottor Denaro fa parte di un nuovo gruppo di ricerca il cui lavoro è concentrato sull’utilizzo delle cellule staminali tratte dal sangue del paziente stesso per riparare le articolazioni danneggiate. Si tratta di una scoperta sorprendente, che potrebbe migliorare la vita di molte persone.

-È molto legato alla sua terra, la Sicilia. Infatti, oltre ad averne conservato l’accento, è stato uno dei dottori che ha contribuito a migliorare l’immagine della sanità siciliana.

Riproduzione riservata © 2021 - DG