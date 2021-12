Toni Santagata è stato uno dei più celebri volti dello spettacolo italiano: scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua storia.

Showman, cantautore e autore, Toni Santagata è stato uno degli artisti più prolifici e autentici del panorama italiano. Il celebre musicista è scomparso nel 2021, un anno dopo la morte prematura del suo unico figlio, Francesco Saverio. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla vita privata, passando per alcune curiosità.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/santagata_toni/?hl=it

Chi era Toni Santagata: la biografia e la carriera

Nato il 9 dicembre 1935 (sotto il segno zodiacale del Sagittario) a Sant’Agata di Puglia, Toni Santaga (all’anagrafe Antonio Morese) è stato un celebre cantautore e cabarettista che ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo giovanissimo, mentre era un semplice studente della facoltà di Giurisprudenza. Dopo aver fatto le sue prime esperienze musicali mentre era iscritto all’università (suonando in alcuni gruppi) nel 1959, dopo essersi trasferito a Roma, è stato uno dei protagonisti dell’Embassy (dove era solito cantare sia in Italiano che nel suo dialetto).

Agli inizi degli anni ’60 ha fondato il Folkstudio e ha pubblicato il suo primo disco La vita di Padre Pio (primo di ben 13 album). Nel corso della sua carriera Toni Santagata ha lavorato anche come showman (nei programmi A come agricoltura e Canzonissima), conduttore e autore radiofonico (ha lavorato tra le altre cose in Miramare, Radio taxi, Di riffa o di Raffa e in Radio Punk). Nel corso della sua carriera musicale ha scritto 6 opere musicali moderne e ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti (come il Premio Chianciano della Critica Radio Televisiva e Rai Internazionale).

Toni Santagata: la vita privata

Il 30 marzo del 1970 ha sposato Giovanna Isola, con cui ha avuto suo figlio Francesco Saverio, scomparso improvvisamente nel 2020 a soli 50 anni d’età. Toni Santagata è morto invece un anno più tardi, il 5 dicembre 2021 a Roma (dove abitava insieme a sua moglie).

La morte del figlio ha profondamente segnato Toni Santagata, che a Oggi è un altro giorno confessò di parlare con lui ogni giorno. “Io stavo male, lui mi accudiva, ogni giorno. Mio figlio non mi ha mai fatto sapere se aveva qualcosa, forse lui sapeva ma io non ho mai saputo nulla“, ha dichiarato nel programma tv.

Toni Santagata: le curiosità

– È stato fondatore e capocannoniere della Nazionale artisti.

– A Oggi è un altro giorno confessò di aver voluto fortemente incontrare Padre Pio quando era giovane e a proposito del suo incontro con il Santo ha dichiarato: “Lui mi disse che dovevo studiare ma aggiunse ‘so che farai il cantante, perché hai la testa dura’”.

– Amava la natura e infatti trascorreva molto tempo a prendersi cura del suo orto.

– Ha spesso usato i suoi canali Facebook per parlare della sua quotidianità e del suo amore per la musica.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/santagata_toni/?hl=it

Riproduzione riservata © 2021 - DG