Stéphane Bancel, Ceo di Moderna, è stato scelto come ospite a Che tempo che fa: scopriamo la sua storia, dalle origini al successo nel ruolo di manager…

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa nell’aprile 2023, Stéphane Bancel si è affermato come dirigente d’azienda, manager poi diventato Ceo di Moderna (tra le aziende che si sono occupate dei vaccini contro il Covid-19 durante la pandemia). Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sulla sua biografia e sulla sua vita privata.

Stéphane Bancel: la biografia

Stéphane Bancel è un dirigente d’azienda diventato Ceo di Moderna, azienda statunitense che opera nel campo delle biotecnologie e in particolare nell’ambito della ricerca e lo sviluppo di farmaci basati sull’RNA messaggero (mRNA). Nato a Marsiglia il 20 luglio 1972 sotto il segno del Cancro, Bancel è di origine francese.

Stéphane Bancel: la carriera

Stéphane Bancel ha studiato Ingegneria alla Centrale Supélec (ex École Centrale Paris) si è poi formato all’Università del Minnesota. Prima di assumere l’incarico di amministratore delegato della società farmaceutica Moderna, nota per il suo vaccino contro il Coronavirus, è stato ad della società di diagnostica BioMérieux.

Nel 2011, è entrato a far parte di Moderna come Ceo. “Crediamo che la nostra piattaforma mRNA possa affrontare le maggiori sfide globali in termini di salute, dalle malattie più diffuse che riguardano milioni di persone a quelle rare, che ne colpiscono poche dozzine, ai medicinali personalizzati per ciascun individuo” ha detto parlando degli obiettivi della società di cui è diventato volto di punta.

Quanto guadagna? Davvero difficile dirlo, ma secondo una stima del suo patrimonio netto riportata da SkyTg24, che cita The People’s Vaccine Alliance, Stéphane Bancel è entrato nell’olimpo dei miliardari con un “impero” di 4,3 miliardi di dollari (merito anche dell’emergenza Covid)…

Stéphane Bancel: la vita privata

Bancel è nato a Marsiglia, in Francia, ma sappiamo che si è trasferito negli Stati Uniti e vive a Boston, in Massachusetts. Ha coltivato la passione per la scienza, la matematica e l’informatica fin dalla tenera età, complici le influenze dei genitori (il padre e la madre erano rispettivamente ingegnere e medico).

Il Ceo di Moderna ha due figli e sappiamo che è sposato con una donna che si chiama Brenda. Non è dato sapere molto sulla moglie e sul loro matrimonio. Nessun indizio o dettaglio più approfondito a favore di social: Stéphane Bancel risulta assente da ogni network. Sappiamo però che la coppia è attiva in una serie di iniziative benefiche con la “Bancel Philanthropies”, fondazione che portano avanti con la famiglia.

