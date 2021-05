Showgirl e conduttrice affermata, Sofia Bruscoli è nota alle cronache rosa per la sua storia d’amore con Marcelo Fuentes. Scopriamo di più sulla sua vita, tra pubblico e privato…

Sofia Bruscoli è nota al grande pubblico nel ruolo di showgirl, conduttrice e attrice, ma sui social dichiara di essere soprattutto una mamma. Scopriamo la sua biografia e tutto quello che ruota attorno alla sua vita privata, dalle origini all’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne Marcelo Fuentes! Ecco tutto quello che è emerso sul suo ritratto, tra carriera e sentimenti!

Chi è Sofia Bruscoli e dove vive?

Classe 1988, nata il 20 aprile a Misano Adriatico sotto il segno dell’Ariete, Sofia Bruscoli è una affermata conduttrice, modella, showgirl e attrice “ma soprattutto mamma“, come lei stessa ama dipingersi sui social. Il suo nome è noto anche nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle, che ha praticato con successo per tanti anni. Oggi vive a Roma con la famiglia, e ci sono tante altre curiosità da scoprire oltre al suo passato da pattinatrice…

Sofia Bruscoli

La vita privata di Sofia Bruscoli

Per quanto riguarda il capitolo vita privata, è noto che Sofia Bruscoli ha un compagno da tanto tempo, e il suo nome è noto al pubblico televisivo poiché ex tronista di Uomini e Donne. Si tratta di Marcelo Fuentes, l’uomo con cui ha avuto la figlia, Nicole Brigitta, nata nel 2014…

Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes

Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes vivono una storia d’amore che va avanti da diversi anni e sono genitori di Nicole, nata nel gennaio 2014. Nel 2020 la coppia si sarebbe separata, ma l’unione sarebbe tornata anche grazie all’amore per la figlia.

Il compagno della conduttrice è noto al pubblico di Maria De Filippi per la sua partecipazione al dating show Uomini e Donne, prima come corteggiatore (nel 2004) e poi come tronista. Classe 1976, è nato a Santiago, in Cile, e da anni si è trasferito in Italia (dove ha intrapreso anche la carriera di modello).

Sofia Bruscoli: altre 4 cose che sappiamo di lei…

– Su Instagram ha condiviso tante dolcissime immagini della sua splendida famiglia…

– Ha vinto i concorsi di bellezza Miss Yacht Club e The Look of the Year, e ha alle spalle la carriera di modella per famosissimi brand. A soli 17 anni ha guadagnato un posto alle selezioni nazionali per Miss Mondo, ottenendo poi la fascia di Miss Mondo Italia 2005 e conquistando il titolo di Miss Eurooa del Sud!

– Nel 2006, ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle, show condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

– Nel 2007 ha recitato nella commedia Matrimonio alle Bahamas, regia di Claudio Risi.