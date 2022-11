Drag Race Italia 2 riporta sulle scene una delle drag queen più celebri dello scorso decennio: Skanda Love. Tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Originaria di Corato, in provincia di Bari, Skanda Love ha conosciuto un grande successo nello scorso decennio. Poi, non compresa dall’ambiente circostante, ha scelto di lasciare parrucche e abiti di scena nell’armadio. La seconda edizione di Drag Race Italia ha voluto dare nuovamente lustro alla drag queen barese scegliendola come una delle protagoniste della stagione 2022. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

La biografia e la carriera di Skanda Love

Nata a Corato, in provincia di Bari, nel 1989, Skanda Love – all’anagrafe Felice Leone – si è laureata in architettura ed è da sempre appassionata di arte in tutte le sue forme.

Prima di debuttare sul palcoscenico come drag queen, ha curato l’immagine di alcune colleghe parallelamente alla realizzazione, da autodidatta, di arrangiamenti musicali, testi, costumi, acconciature e make up.

La scelta di lanciarsi nel mondo delle drag è nata in seguito all’incontro con degli estimatori degli spettacoli che proposero a Skanda Love di dar vita a degli show in stile Kazaky – uomini su tacchi a spillo – proponendo al pubblico canzoni scritte e arrangiate personalmente. Il successo fu clamoroso.

La drag queen, nel 2022 annunciata tra le protagoniste di Drag Race Italia, ha vinto i titoli di Miss Drag Queen Puglia 2012, Miss Drag Queen Facebook Italia 2013, Regina d’Inverno Italia 2013, e ha vestito i panni del coach in Drag Factor Sud Est.

La vita privata di Skanda Love

Felice Leone alias Skanda Love ha scelto di dividere la vita professionale da quella personale. Sui social, infatti, ha due profili ben distinti e su quello di Leone si riesce a conoscere qualcosa in più della sua vita privata. Fino al 2021 risultava sentimentalmente legato a Domenico Monopoli, originario di Bisceglie, in Puglia, su cui si hanno pochissime informazioni.

3 curiosità su Skanda Love

– Il nome di Skanda Love è nato in seguito ad un incontro con una drag queen del Mucca Assassina di Roma

– Ha iniziato a lavorare come drag queen per denaro

– Realizza i propri make up da sola

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG