Conosciamo da vicino Sissi, giovane allieva di canto di Amici 21 ed ex aspirante concorrente di un altro noto talent show.

Giovane, talentuosa e determinata a sfondare nel mondo della musica lei si chiama Sissi e nel 2022 il suo nome è salito alla ribalta grazie alla trasmissione Amici di Maria DE Filippi. Qui l’aspirante cantante si è guadagnata un banco nella sua categoria e a differenza di altri suoi colleghi del talent, vanta già un background artistico di tutto rispetto. Sissi ha infatti collaborato con artisti noti e case discografiche di rilievo ed oggi vi raccontiamo questo e molto altro ancora che abbiamo scoperto su di lei. Ecco chi è davvero la cantante di Amici 21, il suo nome di battesimo, la sua età, le sue origini e la vita privata.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Chi è Sissi di Amici 21

Il suo nome di battesimo è Silvia Cesana e sulla sua biografia al momento è noto solamente che è nata nel 1992 ad Erba, in provincia di Como. Ha un rapporto speciale con sua madre ed è da sempre appassionata alla musica. Tutt’oggi vive con la sua famiglia in Lombardia e prima di approdare ad Amici Sissi ha già tentato la fortuna in un altro talent.

Nel 2019 ha infatti partecipato ad X Factor dove si è conquistata subito i quattro sì alle audizioni con il brano Del verde di Calcutta. Sissi è arrivata anche ai Bootcamp e agli Home Visit nella categoria delle Under Donne capitanata da Sfera Ebbasta ma non è riuscita ad accedere ai Live.

Sissi di Amici 21, vita privata

Cosa si conosce invece della vita privata di Sissi? Al momento poco. Nonostante la cantante sia molto attiva sui social e in particolare su Instagram pare che sia molto riservata invece sulla sua sfera sentimentale e sembrerebbe essere ancora single.

Sissi di Amici 21, 4 curiosità

-Sissi ha diversi tatuaggi visibili sul corpo.

-Una delle sue artiste preferite è Amy Winehouse.

-Si è tatuata anche le iniziali di sua mamma.

Nel 2020 si è presentata con la canzone Per Farti Paura ad AmaSanremo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG