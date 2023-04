Sapete chi è Simone Deromedis? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul campione che ha regalato all’Italia il sogno di una straordinaria vittoria!

Campione del mondo di skicross 2023, Simone Deromedis ha regalato all’Italia la prima medaglia della storia azzurra nella massima competizione imponendo il suo nome tra i grandi dello sport. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, dalla biografia alla carriera!

Simone Deromedis: la biografia

Simone Deromedis è nato a Trento il 2 aprile 2000, sotto il segno dell’Ariete, è uno sciatore freestyle specializzato nello skicross e nel 2023 è salito sul tetto del mondo con il trionfo straordinario a Bakuriani, in Georgia, dove ha conquistato il titolo mondiale, per la prima volta in Italia, nella sua disciplina.

Portacolori delle Fiamme Gialle, Simone Deromedis è stato il primo campione italiano nella storia azzurra a vincere questo importantissimo podio!

Simone Deromedis: la carriera

Simone Deromedis si è appassionato allo sport e in particolare allo sci in tenera età. Ha disputato le sue prime gare di sci aplino a 12 anni e ben presto si è avvicinato al mondo dello skicross. Ha partecipato ai mondiali di Solitude 2019 arrivando al 30º posto e a quelli di Idre Fjäll 2021 dove si è piazzato 31°.

A dicembre dello stesso anno, nella gara francese di Val Thorens valevole per la Coppa del Mondo 2022, ha guadagnato il 3° posto (un risultato arrivato dopo quasi 16 anni dal 2° gradino conquistato da Karl Heinz Molling in Repubblica Ceca).

Simone Deromedis è stato uno degli atleti azzurri ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, classificandosi 5° nella gara di skicross. Nel suo palmares anche una medaglia d’argento ai Mondiali junior del 2021.

Simone Deromedis: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, di Simone Deromedis non si hanno informazioni. Non è emerso nulla relativamente alla sua sfera personale al di là dei successi in pista sulla neve e del fatto che vive in Trentino, sua regione d’origine, per questo appare impossibile dire se sia fidanzato oppure no.

Altre 2 cose da sapere su Simone Deromedis

– La sua vittoria in Georgia, nel febbraio 2023, ha regalato all’Italia il primo titolo iridato della storia nel freestyle!

– Su Instagram ha pubblicato bellissime foto della sua carriera nello sport!

