Il suo primo romanzo, Conosci l’estate?, ha ispirato la fiction di successo Viola come il mare, ma sapete chi è esattamente la scrittrice Simona Tanzini? Partiamo alla scoperta della sua storia, tra biografia, vita privata e qualche dettaglio che forse vi siete persi…

Chi è Simona Tanzini e dove vive?

Simona Tanzini è nata a Roma sotto il segno della Vergine, il 16 settembre 1975. Iscritta dal 1997 all’Odg Lazio, è una giornalista professionista e per circa quattro anni ha vissuto a Palermo, città in cui è nata la trama del suo libro…

Dal suo primo romanzo, intitolato Conosci l’estate?, è tratta la fiction Viola come il mare che vede protagonisti sul set Can Yaman e Francesca Chillemi…

La vita privata di Simona Tanzini

Per quanto riguarda la vita privata, della giornalista e scrittrice Simona Tanzini non si conosce nulla se non il fatto che avrebbe scelto di lasciare la Capitale, dove è nata, per andare a vivere in Sicilia, precisamente a Palermo.

Non ci sono altre informazioni sulla sua sfera personale e nessun indizio trapela sui social, galassia da cui Simona Tanzini sembra tenersi lontana…

“Romana purosangue per nascita“, si è dipinta ai microfoni di Sellerio Editore, casa che ha pubblicato il suo primo romanzo di successo, e sappiamo che in seguito ha lasciato il capoluogo siciliano per trasferirsi una seconda volta.

Altre 3 cose da sapere su Simona Tanzini

– Non è presente sui social.

– Ha raccontato che la genesi del suo primo romanzo è stata singolare: “Ho iniziato scrivendo una cosa che non doveva essere un romanzo, ma scrivendo una scena che doveva essere autoconclusiva…“.

– Si definisce una “onnivora” di letteratura.

