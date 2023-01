Simona Giordano è una modella che nel 2023 ha annunciato di voler sposare un uomo di 42 più grande di lei. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Simona Giordano è una splendida top model originaria della Campania che ha partecipato a svariati concorsi di bellezza. Nel 2023 è balzata agli onori delle cronache per essere uscita allo scoperto con il suo partner, un uomo di 42 anni più grande di lei e che, secondo la sua platea social, non sarebbe stato adatto alla sua età. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla modella e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Modella con tacchi in passerella

Chi è Simona Giordano: la carriera

Classe 2000 e originaria della Campania (anche se non è dato sapere esattamente quando e dove sia nata) Simona Giordano è una modella che ha partecipato a diversi concorsi di bellezza (e che si è conquistata le fasce di Miss Sud 2019, divenendo invece finalista per Miss Mondo Italia 2019). Ha ottenuto grande seguito su TikTok grazie alla sua straordinaria bellezza e ai suoi consigli di moda. Non è dato sapere quale sia stata la sua formazione e non sono noti ulteriori dettagli sulla sua carriera.

Simona Giordano: la vita privata

Nel 2023 la modella è balzata agli onori delle cronache per essere uscita allo scoperto con il suo fidanzato, di 42 anni più grande di lei. Nonostante in molti abbiano avuto da ridire sulla questione la stessa Giodano è intervenuta via social sottolineando di essere intenzionata a sentirsi libera di amare il suo partner senza badare alla differenza d’età o alle critiche dei fan sui social. “Tu ed io contro il mondo amore mio”, ha scritto, e ancora: “Ho scelto lui, e lui ha scelto me, potete parlare quanto volete, io lo amo e lui mi ama, e la vostra invidia sarà la nostra forza sempre”.

Non è noto il nome del fidanzato di Simona Giordano né dove i due abitino. Su Instagram, a proposito del suo primo incontro con il fidanzato, lei stessa ha confessato: “Ci siamo conosciuti a Milano, io ero salita per lavoro, perché faccio la fotomodella, e una sera andai con alcune amiche a fare un aperitivo pre cena e ci siamo conosciuti li. La prima cosa che mi ha colpito di lui è stata in assoluto la sua eleganza e i modi di porsi, era semplice ed elegante allo stesso tempo”. La coppia ha annunciato le proprie nozze nel 2023.

Simona Giordano: le curiosità

– Ha alcuni tatuaggi sul corpo dedicati alle persone più importanti della sua vita.

– Ha una sorella a cui è molto legata.

– Ama viaggiare e trascorrere il suo tempo libero tra hotel e spa di lusso.

– Su Instagram condivide i retroscena della sua carriera e dei suoi viaggi.

Riproduzione riservata © 2023 - DG