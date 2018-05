Giudice impeccabile e competente al concorso di Mister Italia 2018, la splendida Silvia Battisti non è assolutamente nuova ai concorsi di bellezza…ecco chi è e cosa fa nella vita!

Nella vita di Silvia Battisti c’è una costante: la bellezza, non solo esteriore ma anche interiore. Donna intelligente e di grande talento, ha dimostrato davvero che ‘oltre le gambe c’è di più’. In che modo? Ve ne parliamo di seguito, con tantissime sfumature della sua vita privata all’ombra della consacrazione come più bella d’Italia del 2007…

Chi è Silvia Battisti?

Silvia Battisti è nata a Verona, il 7 marzo 1989. Ex Miss Veneto, ha vinto Miss Italia nel 2007, ed è un ex modella ed ex pallavolista di grande talento. Un metro e 78 di straordinaria bellezza, in televisione è stata ‘incoronata’ da Pippo Baudo.

La sua carriera nel mondo della moda ha spiccato il volo dopo aver indossato la fascia più importante del concorso di bellezza a Salsomaggiore, e nel 2012 ha sfilato per Giorgio Armani. Il suo nome, infatti, è uno dei pochi eletti nella rosa di indossatrici italiane scelte dal famoso stilista.

Silvia Battisti: Giacomo Cenni e vita privata

Vive in provincia di Verona, precisamente a Marcellise (frazione di San Martino Buon Albergo), ma nella vita di Silvia Battisti non è stato sempre tutto facile. All’età di 7 anni ha perso il papà; ha tre sorelle ed è legatissima a sua madre.

Al 2011 risale l’inizio della relazione con il fidanzato Giacomo Cenni, manager nel settore della moda, figlio dell’ex primo cittadino di Prato, Roberto Cenni (entrambi legati al brand Sasch). I due hanno deciso di sposarsi nel 2012. Sul suo profilo Instagram ci sono tanti scatti di vita quotidiana, immersa nel calore della sua famiglia e delle sue amicizie. Da tempo, infatti, ha deciso di lasciare il palcoscenico e la passerella per dedicarsi alle sue più intime passioni.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/silvia_battisti_89/?hl=it