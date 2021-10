Con il padre ha scritto Tutto o niente, un modo per unire il grande affetto provato e la vocazione professionale. Ecco chi è Sara Tardelli.

Basta leggere il cognome per capire di chi si tratti. Sara Tardelli, primogenita del campione del mondo di Spagna ’82 Marco, è, però, ben più che una “semplice” figlia d’arte. Nell’ambiente dello spettacolo è conosciuta come valente giornalista, soprattutto di programmi, sportivi e non, in onda sulle emittenti Rai. Doti comunicative utili pure nella collaborazione intrapresa col padre in ambito letterario. I due sono legati da uno splendido rapporto, di forte complicità, e il periodo passato fianco a fianco nel progetto condiviso ha contribuito ad avvicinarli ulteriormente. Ecco, dunque, chi è la prima figlia di Marco Tardelli.

Sara Tardelli: la biografia

Sara Tardelli è il frutto della relazione tra l’ex calciatore di Juventus e Nazionale e Alessandra, nome sconosciuto allo showbiz. Torinese doc, non è possibile sapere la data di nascita. Dopo aver frequentato il Collegio San Giuseppe e il Liceo Classico M. D’Azeglio, ha coltivato la passione di reporter.

Dal 2002 presta servizio in Rai, attraverso svariati ruoli, come quello di inviata a La vita in diretta e di conduttrice a La giostra del gol. Inoltre, viene spesso chiamata in qualità di ospite in trasmissioni tv. Nel 2016 ha curato Tutto o niente, l’autobiografia del padre Marco Tardelli, pubblicata dalla casa editrice Mondadori. Sara si è occupata di raccogliere gli aneddoti, gli incontri e gli scontri, le vittorie, gli affetti, facendo emergere soprattutto il lato umano del genitore.

Sara Tardelli: la vita privata

Sara Tardelli vive a Torino con il compagno (di cui non è noto il nome), dal quale ha avuto due gemelli, Tancredi e Fiamma. Ha un profilo su Facebook, dove racconta il proprio lavoro. Il patrimonio non è di dominio pubblico.

3 curiosità su Sara Tardelli

– Ha un fratello di dodici anni più giovane: Nicola, nato dalla storia di Marco Tardelli con Stella Pende.

– È co-fondatrice di The CO2 – Crisis Opportunity Onlus.

– Ha un bellissimo rapporto con Stella Pende.