Conosciamo meglio Sara Caponigro: chi è la dottoressa di “È sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici.

Si chiama Sara Caponigro ed è la dottoressa romana che fa parte del cast fisso del varietà targato Rai 1, È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici. Dal 2020 e con una pandemia in corso di Covid-19, è stata proprio lei a fornire sul piccolo schermo e al pubblico della trasmissione tv, consigli utili e preziosi nella gestione della vita con il virus. Oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che abbiamo invece scoperto su di lei, sul suo percorso scolastico, la sua carriera di medico e molto altro ancora. Ecco chi è davvero la dottoressa di “È sempre mezzogiorno”.

Chi è Sara Caponigro

Sara Caponigro è nata a Roma il 19 marzo del 1983 sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ha conseguito il diploma al Liceo Classico e poi si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 2012 a La Sapienza. Nel 2013 ha avviato la sua attività di medico lavorando allo Bois S.p.a della capitale, poi come istruttrice di primo soccorso ma anche medico d’urgenza sulle ambulanze. Inoltre è stata medico di numerose gare sportive ed anche la Responsabile dei medici del Lazio per la federazione italiana di Kickboxing.

Sara Caponigro, vita privata ( e dove vive)

Sara Caponigro è sposata ed ha figli? A questa domanda al momento non siamo in grado di rispondere. Sappiamo che la dottoressa vive nella capitale ma è anche molto riservata da questo punto di vista e nonostante sia invece molto attiva (fra dirette e consigli) sul suo account Instagram, non ha mai lasciato trapelare nulla della sua sfera personale e sentimentale.

Sara Caponigro, 2 curiosità

-Sara Caponigro dal 2020 ricopre anche il ruolo di medico di base presso la ASL di Roma.

-Si è definita un social-medico;

