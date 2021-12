Conosciamo da vicino Sandra, la sorella maggiore del celebre attore Tom Hanks: biografia, vita privata e curiosità.

Suo fratello è diventato uno degli attori più richiesti e pagati di Hollywood oltre ad aver vinto innumerevoli premi durante la sua carriera, stiamo parlando di Sandra Hanks sorella maggiore dell’interprete e protagonista di pellicole di successo come: Cast Away e Il codice da Vinci. Oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei, sulla sua biografia ma anche sulla sua vita privata e piccole curiosità, alla scoperta di Sandra Hanks.

Chi è Sandra Hanks ( e dove vive)

Sandra Hanks è figlia di genitori separati ed è praticamente cresciuta con suo padre insieme ai fratelli più piccoli: Tom e Larry. Dal punto di vista sentimentale sappiamo che è convolata a nozze molto giovane e che, con il marito, ha vissuto prima nelle isole Seychelles e poi nel Regno Unito.

Successivamente la coppia ha divorziato e Sandra ha cresciuto da sola due figli adottivi. Dal 2016 la donna ha poi scelto di trasferirsi in Italia (in Friuli Venezia Giulia) dove vive e lavora come scrittrice ma prima di affermarsi in questo campo sappiamo che Sandra ha svolto numerosi e diversi mestieri.

Sandra Hanks, vita privata

La sorella maggiore del celebre attore statunitense in Italia divide la vita con un nuovo amore. Nel 2017 la donna si è risposata con Kevin Boyd e la loro cerimonia ha avuto luogo a Polcenigo, un comune italiano del Friuli-Venezia Giulia. Non abbiamo alcuna informazione invece, circa la sua situazione patrimoniale ma sappiamo che Sandra è anche l’autrice di diversi best seller come The Guide to US Infant Adoption.

Chi è Kevin Boyd, il marito di Sandra Hanks

Al momento non abbiamo alcuna informazione su Kevin Boyd, il marito della scrittrice. Di lui è nota solamente la sua professione: manager nel settore dei casinò e del gioco d’azzardo.

Sandra Hanks, 3 curiosità

-Quando suo fratello e la moglie Rita Wilson hanno contratto il Coronavirus, è stata proprio Sandra Hanks a fornire aggiornamenti alla stampa internazionale sulle condizioni di salute dell’attore.

-Nel 2021 Sandra è stata vittima di un incendio scoppiato nella sua casa in Italia ma per fortuna senza alcuna conseguenza.

-La scrittrice è molto attiva sui social e in particolare su Twitter.

