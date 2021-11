Sapete chi è la moglie di Roberto Speranza, il ministro della Salute nei Governi Conte e Draghi? Partiamo alla scoperta della storia di Rosangela Cossidente…

Rosangela Cossidente è la moglie del politico Roberto Speranza, titolare del Ministero della Salute nei Gioverni Conte e Draghi e donna dalla carriera brillante. Non tutti conoscono la sua biografia e la sua vita privata, soprattutto cosa si nasconde dietro le nozze celebrate nel 2015 in una città molto cara al marito, Gerusalemme. Ecco tutto quello che c’è da sapere…

Chi è Rosangela Cossidente e dove vive?

Rosangela Cossidente, moglie di Roberto Speranza (il ministro della Salute nell’era della pandemia da Covid), vive e lavora a Roma. Secondo le informazioni trapelate sulla sua carriera attraverso il web, è una consulente nel campo della individuazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Si occupa anche di ricerca relativamente allo stesso ambito e anche della programmazione e gestione di corsi di formazione. Nel 2014 è diventata project designer e ricercatrice senior presso il CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale) nella Capitale, lavorando al coordinamento dell’Osservatorio Minori Stranieri non Accompagnati.

Roberto Speranza

La vita privata di Rosangela Cossidente

Per quanto riguarda la vita privata, non si conosce molto della storia personale della moglie di Roberto Speranza. Riservatissima e lontana anni luce dai riflettori e dal mondo della politica, non ha mai rivelato nessun dettaglio relativo al suo percorso e al passato sentimentale. Le pochissime informazioni emerse sul suo conto, oltre la carriera, riguardano proprio le nozze con il suo storico compagno diventato poi ministro…

Rosangela Cossidente, matrimonio con Roberto Speranza e figli

Il matrimonio di Rosangela Cossidente e Roberto Speranza si è celebrato nel 2015 Speranza a Gerusalemme, città particolarmente cara allo sposo. La coppia sta insieme da tanti anni, esattamente da quando lei aveva 14 anni e lui 16. Dalla loro solida unione sono nati due figli, venuti al mondo prima delle nozze: Michele Simon e Emma Iris.

Altre 2 cose da sapere su Rosangela Cossidente

– Tra le sue esperienze lavorative anche quella di project designer presso l’Università La Sapienza di Roma, dal 2007 al 2009, e quella di project officer presso il Ministero degli Esteri, dal 2008 al 2010.

– Non ha profili social, quindi niente Instagram o Facebook in cui sbirciare…