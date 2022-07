Scopriamo cosa c’è da sapere su Rocco Basilico: la carriera, le curiosità e la vita privata del manager e Ceo di Oliver Peoples.

Rocco Basilico è un manager che è stato designato come erede dal patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità e per la sua vita privata.

Chi è Rocco Basilico: la carriera

Classe 1989 (non è dato sapere con esattezza quando e dove sia nato), Rocco Basilico è figlio di Nicoletta Zampillo e del banchiere (nonché fondatore del Gruppo Kairos) Paolo Basilico. Ha studiato presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e si è laureato in Economia. Nel 2013 è diventato amministratore delegato di Oliver Peoples e a seguire è entrato a far parte di Luxottica come chief wearables officer.

Dopo la scomparsa di Leonardo Del Vecchio (avvenuta il 27 giugno 2022) ha ottenuto il 12.5 per cento delle quote della società appartenute alla madre Nicoletta (vedova e seconda moglie di Leonardo Del Vecchio). Sulla questione si era espressa la stessa Zampillo che aveva confessato a La Repubblica: “È stata una proposta di mio marito quella di includere mio figlio Rocco nel testamento, e io ho accettato volentieri”. Tra i suoi successi nell’ambito lavorativo Rocco Basilico può vantare l’accordo sui Ray-ban stories con Mark Zuckerberg e la sua Meta-Facebook.

Rocco Basilico: la vita privata

Il Ceo di Oliver Peoples è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e non è dato sapere se sia impegnato sentimentalmente o meno (anche se su Facebook sono presenti alcune foto in cui è ritratto in compagnia di una ragazza). Ha un fratello, Leonardo Maria, che a sua volta è entrato a far parte del gruppo Luxottica come responsabile del retail Italia e amministratore delegato di Salmoiraghi & Viganò.

In merito al suo rapporto con il patrigno Leonardo Del Vecchio, Rocco Basilico ha confessato al Corriere della Sera: “La fabbrica era il suo amore più grande, ma non era una questione di successo o di soldi. Era la sua missione in questo mondo. Lui voleva creare il più grande gruppo italiano, dare lavoro e serenità a decine di migliaia di famiglie che sapevano di poter contare su un lavoro sicuro. La sua famiglia è molto più grande di quella biologica”.

Non è dato sapere dove abiti Rocco Basilico o a quanto ammonti il suo patrimonio.

Rocco Basilico: le curiosità

– Pratica surf.

– Ama la moda retrò, i viaggi e il mare.

