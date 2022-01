Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul musicista piacentino Roberto Barocelli, concorrente di The Voice Senior.

Roberto Barocelli è un artista piuttosto noto del panorama piacentino che, nel 2022, si è proposto come concorrente al talent The Voice Senior. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Roberto Barocelli: la carriera dell’artista

Classe 1956 e originario di Piacenza (non è dato sapere con esattezza quando sia nato) Roberto Barocelli è un autore, musicista e cantante. Ha frequentato il conservatorio Nicolini di Piacenza e, fin da giovanissimo, si è approcciato allo studio della chitarra. Nella sua città natale ha suonato con alcuni musicisti famosi nella sua Barock band e, al di fuori del campo musicale, lavora come imprenditore nell’azienda di famiglia (fondata da suo padre) e che si occupa della realizzazione di ascensori.

Nel 2022 ha preso parte a The Voice Senior in qualità di concorrente e si è guadagnato un posto in finale con la sua interpretazione de “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero. Prima di partecipare al talent show The Voice Senior ha partecipato al programma The Winner Is.

Roberto Barocelli: la vita privata

Non si sa molto della vita privata del cantante che, sui social, è piuttosto riservato. Di lui si sa che è sposato e che ha una figlia, Martina, che come lui lavora nel mondo della musica. Il cantante abita a Piacenza, dove è nato e cresciuto.

Roberto Parocelli: le curiosità sul cantante

– Il suo sogno è creare una band con cui suonare i classici dello swing.

– Ha collaborato con la celebre cantante italiana Fiordaliso.

– Usa i social soprattutto per condividere novità e dettagli della sua carriera musicale.

– Ama la musica rock.

– Ha un tatuaggio sul polso.

