Quella di Rita Forte è stata una delle più celebri voci del panorama italiano: scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera.

Rita Forte è una cantante, attrice e personaggio tv che, nel corso degli anni, ha vissuto alcuni terribili drammi (non ultimi un incidente stradale e la scoperta di avere un tumore al seno). Scopriamo cosa c’è da sapere sulla talentuosa artista e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Rita Forte: la carriera

Nata a Terracina, nel Lazio, il 14 marzo 1958 (sotto il segno zodiacale dei Pesci), Rita Forte ha iniziato a studiare canto e pianoforte fin da bambina e nel 1975, a soli 17 anni, il talent scout Claudio Mattone – rimasto sorpreso dalle sue straordinarie abilità vocali – ha deciso di produrre i suoi primi brani musicali, spalancandole di fatto la porta verso il successo. Parallelamente la cantante ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’università la Sapienza e ha iniziato a lavorare presso uno studio notarile (pur perseguendo come sempre il suo grande sogno di affermarsi come cantante).

Mentre si esibiva in alcuni locali della scena musicale italiana, ha incontrato il produttore Elio Palumbo, che ha deciso di produrre il suo primo album omonimo, Rita Forte. Nel 1991 e nel 1992 la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo e, a seguire, ha pubblicato altri 5 dischi di grande successo. Il successo musicale le ha spalancato anche le porte della tv: per anni ha affiancato il conduttore Luciano Rispoli a Il tappeto volante. Nel corso degli anni ha inoltre lavorato anche come attrice: ha recitato infatti in alcuni spettacoli teatrali.

Rita Forte: la vita privata

Dal 2011 la cantante è sentimentalmente legata a un uomo di nome Raniero, che è stato il suo primo amore quando aveva 20 anni. “È stato proprio durante un mio concerto, nel 2011, che ho ritrovato Raniero. Lui è stato il mio primo amore, ma poi ci siamo persi di vista. Ci siamo incontrati di nuovo dopo trent’anni e, da allora, non ci saimo più lasciati“, ha confessato a Di PiùTv Rita Forte.

Nel 2019 la cantante e il suo compagno hanno vissuto un terribile incidente d’auto. A seguito dell’accaduto, mentre si trovava in ospedale, Rita Forte ha scoperto di avere un cancro al seno: “Ringraziando Dio non ho fatto terapie perchè l’ho scoperto in tempo, ma è stato terribile”, ha confessato a Storie Italiane. Non è chiaro dove la cantante abiti, anche se è fuor di dubbio che sia ancora molto legata a Terracina (dove è nata e cresciuta).

Rita Forte: le curiosità

– Ogni volta che può torna nella sua città natale, Terracina, per godersi un po’ di relax in riva al mare.

– Era molto legata a sua madre è per lei è stato un vero e proprio shock quando la donna è scomparsa (nel 2016).

– La sua passione per la musica ha avuto inizio quando era bambina: i suoi genitori erano stupiti dalla capacità con cui lei sapesse imitare le voci delle grandi cantanti degli anni ’60 (come Mina e Rita Pavone).

– L’attrice ha perso suo padre nel 1966 a causa di un grave incidente d’auto.

– Su Facebook è molto attiva nella sensibilizzazione alla prevenzione contro il cancro.

