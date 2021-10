Proviamo a conoscere meglio Riccardo Macario: ecco tutto quello che abbiamo scoperto sul compagno di Julia Elle, la famosa blogger.

Lei è Julia Elle ed è una fra le influencer più seguite in rete. Grazie al suo canale youtube e alla sua pagina Instagram “Disperatamente Mamma“, la blogger oggi vanta più di un milione di follower. La sua vita è al centro delle sue stories social e proprio grazie a lei, il pubblico del web ha imparato a conoscere e ad amare anche il suo compagno. Lui si chiama Riccardo Macario ed oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul suo conto: dal lavoro, alle passioni alle curiosità.

Chi è Riccardo Macario

Sulla biografia di Riccardo Macario al momento non abbiamo informazioni ben precise. Sappiamo solamente che è originario della Lombardia e che ha studiato all’Istituto Europeo di Design. Nella vita Riccardo è un industrial designer ed ha un profilo Instagram molto attivo.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Riccardo Macario, vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata di Riccardo Macario sappiamo che il designer è da tempo legato a Julia Elle. Quest’ultima lo ha reso anche padre nel 2021 di una splendida bambina di nome Chiara. La coppia è convolata segretamente a nozze nello stesso anno anche se in realtà la coppia si è trovata costretta più volte a dover rinviare il matrimonio a causa dell’emergenza Coronavirus.

Chi è Julia Elle, la compagna di Riccardo Macario

Originaria di Torino e nata nel 1988, Julia Elle sognava di diventare una cantante e invece si è affermata nel mondo dei social network. Non solo come blogger ma anche come attrice e autrice del progetto “Disperatamente mamma” grazie al quale ha raggiunto il successo mostrando la vita di ogni mamma “Non perfetta”. Julia Elle è anche autrice di 5 libri e su Instagram vanta migliaia di follower. Prima di avere una figlia con Riccardo Macario l’influencer era già madre di due bambini: Chloe e Chris avuti insieme all’ex compagno e produttore discografico, Paolo Paone.

Riccardo Macario, 4 curiosità

-Il compagno di Julia Elle è un grande appassionato di viaggi.

-Ama anche cucinare e pare proprio che in casa sia lui l’addetto ai fornelli.

-E’ stato ribattezzato dai suoi followers col nome di Bill.

-Ama gli animali ed ha anche un cane di piccola taglia di nome Atena.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/disperatamentemamma/?hl=it