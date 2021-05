Ecco chi è Remco Evenepoel: dalla biografia alla vita privata, tutto quello che c’è da sapere sul ciclista belga.

Eddy Merckx è stato uno dei più grandi ciclisti della storia, molti lo considerano addirittura il migliore di tutti i tempi. Dalla fine degli anni ’70 in poi, quando Il Cannibale ha smesso di correre, è sempre stato difficile, se non impossibile, paragonare qualche ciclista a lui ma, per i risultati ottenuti precocemente, in molti in Belgio vedono in Remco Evenepoel un possibile erede proprio di Eddy Merckx. Dalla biografia alla vita privata, vediamo tutto quello che c’è da sapere proprio su Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel: la biografia

Remco Evenepoel è nato a Schepdaal, in Belgio, il 25 gennaio del 2000 (il suo segno zodiacale è quindi quello dell’Acquario). E’ un figlio d’arte, il padre, Patrick Evenepoel, è stato infatti un ciclista professionista agli inizi degli anni ’90.

Remco Evenepoel prima di avvicinarsi alla bicicletta, ha iniziato a giocare a calcio ed era considerato una promessa del calcio belga: ha militato nelle giovanili dell’Anderlecht e del PSV Eindhoven e ha anche militato nelle formazioni giovanili della nazionale belga. A causa di alcuni infortuni è stato costretto a lasciare il calcio e dal 2017 ha iniziato con il ciclismo.

Appena un anno dopo ha vinto il mondiale Juniores sia in linea che a cronometro e nel 2019 ha esordito tra i professionisti.

Remco Evenepoel: la vita privata

Remco Evenepoel è fidanzato dal 2018 con Oumaïma ‘Oumi’ Rayane, una modella e influencer belga (non abbiamo informazioni riguardo la data di nascita e il segno zodiacale della ragazza). Non si hanno informazioni neppure riguardo al patrimonio personale del ciclista.

Remco Evenepoel, dove vive?

Remco Evenepoel abita ancora a Schepdaal, la cittadina delle Fiandre nella quale il ciclista belga è nato.

3 curiosità su Remco Evenepoel

– Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 400.000 follower.

– Nel 2020, al Giro della Lombardia, è stato vittima di un grave incidente quando, dopo aver urtato un muretto di un ponte è precipitato nella scarpata sottostante. Se l’è cavata con la frattura del bacino e una contusione la polmone destro.

– Sognava di diventare un calciatore.

