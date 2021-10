Conosciamo Piero Armenti: biografia, vita privata e curiosità sullo scrittore, imprenditore e ideatore de “Il mio viaggio a New York”.

Classe 1979 e originario del Sud Italia, Piero Armenti con determinazione ed ambizione, ha saputo cavalcare l’onda del web e dei social network creandosi un nome importante ed una professione in questo campo. Deve prevalentemente la sua fortuna alla città della Grande Mela, qui dove ha dato vita al progetto “Il mio viaggio a New York”. Oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su questo giovane scrittore e imprenditore italiano: dalla biografia alla vita privata fino a tante curiosità, ecco chi è davvero Piero Armenti.

Chi è Piero Armenti

Piero Armenti è nato a Salerno nel 1979 ma non si conosce con esattezza la sua data di nascita né il segno zodiacale. Anche sul suo percorso di studi non abbiamo molte informazioni a parte che nel 2008 ha conseguito un dottorato all’Università Orientale di Napoli. E’ iscritto all’ordine dei giornalisti professionisti e può vantare la collaborazione con numerose e importanti testate e riviste come ad esempio Panorama.

Piero Armenti, vita privata ( e dove vive)

Per quanto riguarda la vita privata di Piero Armeni sappiamo che lo scrittore vive dal 2011 a New York ma prima ancora ha vissuto per cinque anni in Venezuela, a Caracas. Non sappiamo invece a quanto ammonti il suo patrimonio personale anche se i numeri dei suoi followers in rete, continuano a certificare il suo successo sul web e dunque anche i suoi guadagni. Sotto il profilo sentimentale invece, il giornalista salernitano è sentimentalmente legato a Martina Maceratesi, di origine marchigiana e che è presente spesso nei suoi viaggi.

Chi è Martina Maceratesi, la fidanzata di Piero Armeni

Martina Maceratesi è nata nell’ottobre del 1994 ed è originaria di Recanati. Sul suo percorso di studi sappiamo invece che ha conseguito una laurea con specializzazione ad Ancona in Economia e Business e con indirizzo su Amministrazione, Finanza e Controllo.

Piero Armenti, 3 curiosità

– Lo scrittore si è definito “Innamorato della Salsa, del Rum, e della follia caraibica”.

-E’ riuscito, fra i pochi italiani, a superare il concorso per ottenere la licenza turistica nella Grande Mela.

-Nel 2020 ha pubblicato il suo primo romanzo per Mondadori intitolato “Una notte ho sognato New York”.

