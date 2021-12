Avete visto il fidanzato di Paola Caruso? L’ex Bonas di Avanti un altro! ha ufficializzato la sua storia d’amore con lui attraverso una serie di scatti sui social mandando in delirio i fan… Scopriamo chi è Paride Mazzotta!

Il nome di Paride Mazzotta ha invaso le pagine di gossip dopo la pubblicazione delle sue foto romantiche con Paola Caruso su Instagram. A condividerle è stata la stessa fidanzata, e subito la curiosità dei fan si è fiondata sul profilo del nuovo compagno. Chi è Paride Mazzotta? Vi sveliamo tutto quello che abbiamo scoperto sulla sua storia, dalla biografia alla vita privata…

Chi è Paride Mazzotta e dove vive?

Paride Mazzotta è balzato in testa alle cronache rosa prima del Natale 2021 perché fidanzato con l’ex Bonas di Avanti un altro!, Paola Caruso. Originario di San Cesario di Lecce, vive nella stessa provincia pugliese (precisamente a Carmiano) ed è un politico in quota Forza Italia. Nella sua carriera anche il ruolo di consigliere regionale in Puglia. Classe 1989, è nato il 4 aprile e il suo segno zodiacale è Ariete.

Paride Mazzotta si è diplomato al Liceo Classico e successivamente ha intrapreso gli studi universitari laureandosi in Giurisprudenza. Imprenditore nel settore turistico-ricettivo, nel curriculum ha anche i seguenti incarichi politici in Regione Puglia: vicepresidente Commissione IV (Sviluppo economico) e membro in Commissione I (Bilancio – Finanze – Programmazione) e Commissione III (Assistenza sanitaria, Servizi sociali). Nel 2015 assunse l’incarico di coordinatore provinciale di Forza Italia nel Leccese.

La vita privata di Paride Mazzotta

La vita privata di Paride Mazzotta oltre la sua storia d’amore con Paola Caruso non è nota. Lontano anni luce dal mondo dello spettacolo e del gossip, non ha diffuso informazioni dettagliate sui social se non quelle che riguardano da vicino la sua attività politica…

Paride Mazzotta e Paola Caruso

Paride Mazzotta e Paola Caruso sono usciti allo scoperto con alcuni scatti romantici condivisi dalla stessa fidanzata su Instagram. Foto che hanno documentato una vacanza da sogno alle Maldive e che hanno rivelato al mondo la loro relazione. “Romantic dinner on the beach” ha scritto l’ex Bonas a corredo delle foto in salsa rosa che hanno fatto il giro dei siti di gossip.

Altre 5 cose da sapere su Paride Mazzotta

– Su Instagram ha un profilo che risulta blindato.

– Sui social ha condiviso uno scatto in compagnia del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

– All’Università è stato senatore accademico per due mandati.

– Nel 2012, a 23 anni, è stato eletto consigliere comunale a Lecce con 533 preferenze, vicepresidente vicario in Consiglio comunale.

– Il padre, Giancarlo Mazzotta, è stato sindaco di Carmiano.

