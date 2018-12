Artista e modello francese, Nicolas Lefebvre è un uomo estremamente affascinante: ecco quello che sappiamo su di lui.

Con uno sguardo magnetico e i lunghi capelli scompigliati dal vento, Nicolas Lefebvre può conquistare qualunque donna. E in effetti è riuscito a fare breccia nel cuore di una delle donne più famose e più ammirate degli ultimi decenni. Nicolas Lefebvre è nato a Boulogne-Billancourt, in Francia, il 22 giugno 1982, sotto il segno zodiacale del Cancro. Oltre ad essere un uomo dal fascino misterioso, è anche molto colto e appassionato d’arte. Ecco quello che abbiamo scoperto sul suo conto!

Chi è Nicolas Lefebvre?

Nato e cresciuto in un piccolo comune dell’Ile-de-France, Nicolas Lefebvre ha dedicato la sua vita all’arte. Ha sempre amato il fascino della pittura, ispirato sin da bambino dalle opere di Joan Miro, tanto da aver deciso già in tenera età di voler diventare un esperto del settore.

Nicolas ha studiato Storia dell’Arte all’IESA, l’istituto francese di studi superiori d’arte, e poi presso la prestigiosa École du Louvre. Oltre a dedicarsi agli studi inerenti quella che è sempre stata la sua grande passione, Nicolas ha lavorato come modello, sfruttando il suo fascino magnetico per diventare economicamente indipendente.

La vita privata Nicolas Lefebvre

L’artista ha una bambina di 6 anni che si chiama Anahi, nata da una precedente relazione. Nel 2018 l’uomo è stato fotografato in un momento d’intimità con Monica Bellucci. L’attrice, reduce da una lunga relazione con Vincent Cassel, avrebbe trovato conforto tra le braccia di Nicolas, di ben 18 anni più giovane di lei.

Dopo la laurea in storia dell’arte, Nicolas Lefebvre ha lavorato come gallerista e come battitore d’asta, iniziando nel contempo a collezionare degli oggetti antichi che aveva trovato girando per il mondo. Alcuni anni fa, l’uomo è riuscito ad aprire la propria galleria d’arte nel Marais, quartiere parigino all’ombra della Torre Eiffel.

Sulla sua pagina Instagram pubblica continuamente oggetti d’arte provenienti dalla sua galleria e non solo. Nelle sue mani, qualsiasi cosa assume una forma diversa, un significato più profondo. Il lavoro di Nicolas Lefebvre è particolarmente stimato in Francia e in tutto il mondo.

3 curiosità su Nicolas Lefebvre

– L’uomo ha sempre viaggiato molto, sin da giovanissimo, alla ricerca di pezzi d’arte da trasformare con le proprie mani. La sua prima, avventurosa esplorazione è stata in Perù.

– Tra i suoi pezzi preferiti, non ci sono solamente quadri o opere d’arte ma anche mobili e altri complementi d’arredo.

– Grazie alla sua sfrenata passione per l’arte e alla continua ricerca di nuovi luoghi da esplorare, la vita di Nicolas è in continuo movimento. Tra le sue tante esperienze, l’uomo può annoverare anche quella di scenografo.

Fonte foto: https://www.instagram.com/nicolaslefebvre.artist/