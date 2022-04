Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Nicolai Lilin, lo scrittore che ha raggiunto la fama con Educazione Siberiana.

Nicolai Lilin è un autore russo che ha conquistato la fama internazionale con il best seller Educazione Siberiana. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui, sulla sua carriera e sulla sua passione per il mondo dei tatuaggi.

Chi è Nicolai Lilin: la biografia e la carriera

Nato a Bender (in Moldavia) il 12 febbraio 1980 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario) Nicolai Lilin (presudonimo di Nicolai Verjbitkii) ha vissuto una vita complicata (a soli 18 anni ha partecipato alla guerra in Cecenia come cecchino in un gruppo d’assalto dell’esercito russo) fino a quando non si è trasferito in Italia nel 2004 e ha raggiunto la fama internazionale con il libro Educazione Siberiana (edito nel 2009 e da cui stato tratto il film omonimo di Gabriele Salvatores). Nel corso della sua carriera letteraria ha pubblicato in tutto 9 libri e, a Milano, ha aperto il laboratorio artistico Kolima Art Studio.

Ha lavorato per diverse testate giornalistiche (tra cui L’Espresso e Xl) e ha anche collaborato con la ditta Maserin per la progettazione di alcuni coltelli. Ha collaborato inoltre come consulente e fornitore di materiale didattico con Tadpoles Tactics – USS The University of Strategic Shooting, con la Bcm Europearms e con ADC Armi Dallera Custom. Ha lavorato anche per la tv (come conduttore per Le regole del gioco e Mankind – La storia secondo Italia 1) e inoltre è conosciuto anche come artista (ha esposto alcune delle sue opere ispirate al mondo dei tatuaggi alla Triennale di Milano).

Nicolai Lilin: la vita privata

Nicolai Lilin è stato sposato una prima volta con una donna di nome Paola, con cui ha avuto la sua prima figlia, Elena. A seguire ha vissuto una relazione con una donna di nome Valentina, con cui ha avuto la sua seconda figlia, Ada. A seguire lo scrittore si è legato a una donna russa di nome Ustinia. Attraverso Facebook Lilin ha dichiarato: “È originaria dalla mia stessa città, dal mio stesso quartiere, ma ci siamo incontrati a Milano. Spero che con lei potrò finalmente costruire una famiglia solida.” Lo scrittore ha vissuto in Piemonte e successivamente a Milano.

Chi è Ustinia, la compagna di Nicolai Lilin

La fidanzata di Nicolai Lilin è conosciuta sui social come Ustinia. Originaria della Transnistria, vive e lavora a Milano, dove è Ceo e Owner del brand di prodotti cosmetici Alla Russa. Non sono note informazioni su di lei per quanto riguarda la sua formazione e la sua vita privata.

Nikolai Lilin: le curiosità

– Nonostante abbia ammesso che parte di quanto scritto in Educazione Siberiana non corrisponda ad eventi reali, Lilin ha anche affermato che suo nonno gli avrebbe messo in mano la sua prima pistola quando aveva cinque anni.

– Lo pseudonimo Lilin è un omaggio a sua madre, Lilia.

– Ha dichiarato di leggere ogni giorno un passo della Divina Commedia (e proprio grazie ad essa ha dichiarato di aver imparato l’Italiano).

– Ha numerosi tatuaggi e lavora anche come tatuatore.

– Ha dichiarato di essere cattolico e di andare a messa ogni domenica.

Riproduzione riservata © 2022 - DG