Maurizio Mannoni è un famoso giornalista, volto del Tg3 Linea notte e di tante altre trasmissioni di successo. Scopriamo la sua storia, dentro e oltre il set.

Tra i nomi di punta del giornalismo italiano, Maurizio Mannoni è anche un conduttore e nel corso della sua carriera ha lavorato in numerosi format di successo. Partiamo alla scoperta della sua storia, dalla biografia alla carriera, passando per la vita privata e alcune curiosità sul suo percorso personale e professionale…

Chi è Maurizio Mannoni e dove vive?

Maurizio Mannoni è nato a La Spezia, sotto il segno dell’Ariete, il 13 aprile 1957. È un giornalista e conduttore televisivo affermato, volto noto di Tg3 Linea Notte. A lanciarlo sarebbe stato Sandro Curzi, e nel corso della sua carriera ha curato vari programmi di informazione e approfondimento tra cui il famoso Ultimo minuto, andato in onda su Rai 3 dal 1993 al 1997, per ben cinque edizioni. A condurlo proprio Maurizio Mannoni e la collega Simonetta Martone. Sul terzo canale Rai ha lavorato in format come Un giorno per sempre, Gt Ragazzi.

Maurizio Mannoni vive a Roma da quando era bambino (si è trasferito con la famiglia nella Capitale quando aveva 2 anni), ma non ha mai dimenticato la sua terra d’origine.

La vita privata di Maurizio Mannoni

Per quanto riguarda la vita privata, Maurizio Mannoni è molto riservato e non ama condividere informazioni sul suo mondo oltre le telecamere. Il giornalista è sposato e vive con la famiglia a Roma, non ha profili social e non ci sono riferimenti al suo vissuto personale né su Facebook né su Instagram…

Chi è la moglie di Maurizio Mannoni?

Maurizio Mannoni ha sposato Laura Perego, sua collega. La moglie del conduttore di Linea Notte è una affermata giornalista parlamentare del Tg di LA7, e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Marta, Margherita e Michele. La loro è una storia d’amore lontana dai riflettori e non ci sono molte informazioni sulla loro unione nonostante siano entrambi famosi.

Maurizio Mannoni: altre 2 cose da sapere

– Maurizio Mannoni è apparso nel film Habemus Papam (2011), nel ruolo di se stesso alla conduzione di Linea Notte.

– Intervistato da La Gazzetta della Spezia, ha rivelato di tornare sempre nei suoi luoghi d’origine, in Liguria: “Tutte le vacanze della mia vita, da bambino e ragazzo, le ho passate tra Spezia e la Lunigiana, dove c’è la casa di famiglia…“.