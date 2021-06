Ecco chi è Matteo Pessina, centrocampista dell’Italia e dell’Atalanta: dalla biografia alla vita privata, tutto sul calciatore.

Per alcuni la convocazione in nazionale per un grande torneo come un Europeo o un Mondiale, per altri è un qualcosa che arriva in maniera inaspettata: di questa seconda categoria fa parte Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta che è anche tra i protagonista dell’Europeo 2021 con la maglia dell’Italia grazie al forfait dell’ultimo minuto di Stefano Sensi. Dalla biografia alla vita privata, ecco tutto quello che c’è da sapere sul calciatore.

Matteo Pessina, la biografia

Matteo Pessina è nato a Monza il 21 aprile del 1997 (il suo segno zodiacale è quindi quello dell’Ariete). La madre, Roberta Russo, è un architetto, il padre, Fabio Pessina, è un commercialista. Il calciatore ha anche una sorella di nome Carlotta alla quale è molto legato.

Matteo Pessina

Ha iniziato a tirare calci al pallone all’età di 2 anni, a 5 anni i suoi genitori l’anni iscritto alla scuola calcio Dominante e, successivamente, è entrato a far parte delle giovanili del Monza. Dopo il debutto in Lega Pro nel 2014, ha girato l’Italia giocando nel Lecce, nel Catania, nel Como e nello Spezia prima di essere acquistato nel 2018 dall’Atalanta.

Dopo la prima stagione in nerazzurro, Matteo Pessina è stato ceduto in prestito all’Hellas Verona per poi tornare a Bergamo a partire dall’estate del 2020. Sempre nel 2020 ha anche esordito in Nazionale sotto la guida del ct Roberto Mancini.

Matteo Pessina, dove vive?

Matteo Pessina è molto legato alla sua città natale, Monza, e ancora adesso abita nel comune lombardo, dove ha comparato una casa, pur giocando nell’Atalanta.

Matteo Pessina: la vita privata

Matteo Pessina è molto riservato riguardo alla propria vita privata e non sappiamo se al momento sia fidanzato oppure single.

Matteo Pessina: lo stipendio

Matteo Pessina è legato contrattualmente all’Atalanta e guadagna uno stupendo di 400.000 euro a stagione.

3 curiosità su Matteo Pessina

– E’ molto attivo su Instagram e ha oltre 67.000 follower.

– E’ iscritto alla facoltà di economia dell’Università Luiss di Roma.

– E’ stato convocato per gli Europei del 2021 all’ultimo momento, in sostituzione dell’infortunato Stefano Sensi.