Dal successo nel mondo della Medicina, il volto dell’affermato dermatologo ospite anche in tv per “dispensare sapere” e pareri autorevoli, alla cella in cui sconta l’ergastolo per il brutale omicidio della moglie: la storia di Matteo Cagnoni.

Prima del femminicidio per cui è stato riconosciuto responsabile in via definitiva nel 2021, con sentenza di Cassazione che avrebbe confermato la condanna all’ergastolo a suo carico per l’omicidio della moglie Giulia Ballestri, la storia di Matteo Cagnoni era quella di un famoso dermatologo di successo con una brillante carriera e una discreta visibilità su scala nazionale grazie anche alle sue apparizioni in televisione. Poi…

Matteo Cagnoni: la biografia

Matteo Cagnoni è nato a Firenze in una famiglia agiata e, secondo quanto lui stesso raccontò in tv ospite di Gigi Marzullo a Sottovoce, nel 2012 (quattro anni prima del delitto per cui sarebbe stato condannato in via definitiva all’ergastolo), ha trascorso un’infanzia felice: “Ero un bambino molto vivace, irrequieto, ipercinetico, ingestibile“.

Matteo Cagnoni, secondogenito, dichiarò davanti alle telecamere di aver dato parecchio da fare ai genitori durante la sua infanzia: “Hanno dovuto faticare non poco per mettermi a regime…“.

La famiglia d’origine di Matteo Cagnoni sarebbe molto conosciuta e stimata nel capoluogo toscano. Avrebbe conosciuto Giulia Ballestri quando lei aveva 29 anni, dieci prima di ucciderla. La donna che poi avrebbe sposato si sarebbe rivolta a lui, in quanto medico dermatologo molto affermato, per risolvere un piccolo problema alla pelle.

Dal matrimonio sono nati tre figli. Giulia Ballestri li ha lasciati ancora minorenni quando, il 16 settembre 2016, è stata uccisa brutalmente a bastonate in una villa di famiglia a Ravenna. Un luogo da tempo disabitato in cui si sarebbe consumata la sua atroce fine. Aveva 39 anni.

Matteo Cagnoni: l’omicidio della moglie Giulia Ballestri e la condanna

Matteo Cagnoni, secondo quanto ricostruito a suo carico, avrebbe ucciso la moglie Giulia Ballestri il 16 settembre 2016. La donna avrebbe voluto separarsi, ma la sua sorte si sarebbe scontrata con il “controllo ossessivo e maniacale” del marito, come riporta la trasmissione Cronache criminali nello speciale dedicato al drammatico caso.

Un delitto efferato per il quale Cagnoni sarebbe stato condannato in via definitiva all’ergastolo nel 2021. Giulia Ballestri sarebbe stata colpita con ferocia e poi abbandonata, ancora agonizzante, nel buio di quelle mura diventate teatro di un orrore che ha sconvolto le cronache.

Matteo Cagnoni non avrebbe mai confessato e si sarebbe sempre dichiarato innocente. Una versione demolita dalla sentenza con cui la Cassazione avrebbe confermato il carcere a vita per il dermatologo, finito a processo con l’accusa omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà.

