Dalla vittoria dei Mondiali nel 2006 alla tv con Amazon Prime Video: tutto su Massimo Oddo, nuovo commentatore della Champions League.

Ex calciatore, allenatore e volto di Amazon Prime Video: Massimo Oddo si è reinventato dopo aver appeso al chiodo le scarpette di calcio. Per la stagione 2022-23 è tra i volti del colosso di Jeff Bezos, che ha acquistato la messa in onda di 17 partite di Champions League. Accanto a lui a commentare le partite di pallone ci sono gli ex colleghi Alessandro Nesta e Ezequiel Lavezzi.

La biografia di Massimo Oddo

Nato a Pescara il 14 giugno 1976 sotto il segno dei Gemelli, Massimo Oddo ha una famiglia di origine siciliana molto nota nell’ambiente sportivo: il padre è Francesco Oddo, ex calciatore e allenatore, mentre il nonno è Giovanni Oddo, campione italiano universitario di salto triplo nel 1934 e nel 1937.

La carriera di Massimo Oddo

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Renato Curi e a soli 17 anni è passato nelle giovanili del Milan. Ha esordito come professionista in Serie C1 con il Fiorenzuola e nel 1998 ha giocato per la prima volta in Serie B con il Monza.

Nel ruolo di difensore centrale, è approdato in Serie A vincendo il campionato 1999-2000 con la maglia del Napoli. Ha giocato con il Verona, la Lazio, il Milan, il Bayern Monaco e il Lecce e nel 2006 ha vinto i Mondiali con la maglia azzurra.

Nel 2010, in qualità di portavoce dell’Associazione Italiana Calciatori, ha condotto le trattative tra i calciatori e la Lega Serie A sul rinnovo del contratto collettivo e l’anno seguente ha conseguito la laurea all’Università degli Studi di Teramo in scienze giuridiche, economiche e manageriali.

Il 6 giugno 2012 ha annunciato il ritiro dal calcio giocato e nello stesso anno ha iniziato a frequentare a Coverciano il corso di abilitazione per il master di allenatori professionisti Prima Categoria-UEFA Pro.

Ha allenato il Pescara, l’Udinese e il Crotone e per la stagione 2022-2023 è stato ingaggiato da Amazon Prime Video per commentare le partite di Champions League.

La vita privata di Massimo Oddo

Il 14 giugno 2019 Massimo Oddo ha sposato in seconde nozze Roberta Petroro. Lui ha tre figli: Davide e Francesco, nati dal primo matrimonio, e Greta, nata nel 2021.

Chi è la moglie di Massimo Oddo, Roberta Petroro

Originaria di Vasto, Roberta Petroro ha un passato nel mondo della televisione come ballerina per I raccomandati e Italia’s got talent. Dopo le esperienze nello spettacolo, è project manager e building contractor.

3 curiosità su Massimo Oddo

– Le seconde nozze sono state celebrate all’Isola di Capri

– In estate ama dedicarsi al foot volley con l’amico Fabio Grosso

– È impegnato nell’associazione benefica AMO (Associazione Massimo Oddo) gestita dal fratello Giovanni

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG