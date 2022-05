Giovane tiktoker e creator digitale italiana che in poco tempo raggiunge una grande popolarità sui diversi canali social.

Conosciamo meglio la giovane e talentuosa Martina Socrate, che sviluppa la sua passione per la recitazione fin da adolescente, cominciando un’attività sui suoi canali social che la porta in breve tempo a diventare volto noto delle principali piattaforme di social network, come Tiktok e Instagram. Vediamo cosa si sa sulla creator digitale, del suo esordio all’interno dei social e in merito alla sua vita privata e sentimentale.

La biografia e la carriera di Martina Socrate

Martina nasce nella giornata del 13 ottobre del 1998, sotto il segno zodiacale della Bilancia, a Busto Arsizio. Frequenta il liceo linguistico Daniele Crespi e in seguito si trasferisce nella città di Milano per continuare gli studi universitari in Mediazione Linguistica.

La sua attività all’interno dei social network comincia nell’estate del 2013 quando decide di approdare sulla piattaforma di Instagram creando diversi tipi di contenuti multimediali. Dopo quattro anni, nel 2017, Martina fa il suo esordio sul social di TikTok dove si esibisce con talento nei lip-sync, adattando con maestria il labiale ad alcuni audio di diverse scene tratte da film, serie televisive e anche canzoni. Grazie al suo talento e alla sua simpatia diviene in poco tempo molto popolare. Nel 2021 pubblica il suo libro dal titolo Andava tutto troppo bene.

Martina Socrate e la vita privata

Sembra che la celebre digital creator, che pare viva nella provincia di Varese, in Lombardia, sia stata legata sentimentalmente dal 2014 con un ragazzo di nome Riccardo, relazione che sembra essersi poi interrotta nel 2019.

3 curiosità sulla famosa tiktoker Martina

Il suo secondo nome è Lavinia .

. Oltre che sul social Tiktok, Martina è molto seguita anche su Instagram.

Ha avuto fin da piccola la passione per il teatro e per la recitazione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG