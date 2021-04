La storia di Martina Panini è approdata a Tu Sì Que Vales e al Maurizio Costanzo Show, toccando il cuore di tante persone. Scopriamo tutto quello che è emerso sul suo conto.

Molti spettatori l’hanno vista a Tu Sì Que Vales, dove la sua storia di sofferenze e battaglie contro il bullismo ha colpito anche i conduttori. Scopriamo chi è Martina Panini, dalle origini al percorso che l’ha vista arrivare anche al Maurizio Costanzo Show a raccontare parte del suo mondo. Ecco il ritratto, dalla biografia alle sfumature della sua vita privata…

Chi è Martina Panini e dove vive?

Martina Panini è nata il 24 agosto 1986, sotto il segno della Vergine, a Sansepolcro, Comune toscano della provincia di Arezzo dove vive e lavora come consulente di immagine e make-up artist. La sua storia è fatta di coraggio e determinazione, ma anche di sofferenze e lotta contro il bullismo di cui sarebbe stata vittima per lungo tempo.

Dall’età di 3 anni convive con la sordità, porta le protesi e in passato era Marco. Martina Panini, infatti, ha raccontato il percorso intrapreso per diventare donna. Transessuale, nel 2015 si è sottoposta all’operazione che le avrebbe cambiato la vita e che l’ha resa felice.

La vita privata di Martina Panini

Non si sa molto della sua vita privata, anche se qualche scorcio è emerso attraverso le parole con cui, a Tu Sì Que Vales, ha dipinto la sua storia: “Fino a quattro anni fa ero Marco. Ho percorso questa infanzia con i miei genitori e mia nonna. A tre anni mi è stata diagnosticata la sordità e porto due protesi. Iniziarono anni di bullismo e violenze. Mi picchiavano perché volevano che parlassi meglio. Ho capito di non essere nel corpo giusto e il bullismo è continuato. Le persone mi offendevano pesantemente. Ho iniziato a soffrire molto”. Martina Panini ha raccontato di aver vissuto momenti di attrito con la famiglia, che poi l’avrebbe supportata in ogni fase della sua transizione.

Martina Panini: altre 2 cose da sapere…

– Su Instagram è seguita da migliaia di follower, nota come “Martina la Strega del make-up”.

– A VivereFermo.it si è descritta così: “Fortemente tosta, umilmente testarda e dolcemente sensibile“.

