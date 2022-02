Maria Maddalena Cantisani è da anni al fianco del politico Vincenzo De Luca, eletto presidente della Regione Campania nel 2015. Non tutti conoscono la sua storia e vi raccontiamo tutto quello che è emerso sulla sua biografia e sulla sua vita privata…

Maria Maddalena Cantisani, nota come Marilena Cantisani, è la compagna di Vincenzo De Luca (eletto governatore della Campania nel 2015). Napoletana, vive nella stessa regione d’origine, precisamente a Salerno, ed è nata il 14 settembre 1970 sotto il segno della Vergine.

Secondo le informazioni disponibili, ha una carriera di architetto e dirigente con un ruolo presso il Servizio trasformazioni edilizie del Comune. Nel suo curriculum si legge che ha una laurea in Architettura conseguita presso l’Università Federico II di Napoli e altri titoli di studio e professionali quali quello di dottore di ricerca in “Urbanistica e Pianificazione Territoriale”, presso il Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale.

Per quanto riguarda la vita privata, si conosce davvero poco di Maria Maddalena Cantisani. Assente sui social, non sembra aver dispensato particolari dettagli sulla sua esistenza al di là dei lineamenti della sua carriera. Sappiamo però che, da tempo, è legata sentimentalmente a Vincenzo De Luca…

Marilena Cantisani e Vincenzo De Luca stanno insieme da anni e tra loro ci sono circa 20 anni di differenza. Il compagno, eletto governatore in Campania nel 2015, è nato nel 1949, mentre lei nel 1970. Nella vita privata di Vincenzo De Luca c’è il precedente matrimonio con Rosa Zampetti, sociologa cui sarebbe stato legato dal 1979 al 2008 e madre dei figli Piero De Luca (classe 1980, avvocato e poi deputato PD, e Roberto De Luca (nato nel 1983, laureato in Economia e Commercio e poi assessore al Bilancio e allo Sviluppo del Comune di Salerno).

