Si chiama Maria Finizio ed è la donna nel cuore di Amedeo Grieco, da anni al fianco del noto comico pugliese. Scopriamo la sua storia!

Avete mai visto la bellissima moglie di Amedeo Grieco, il famoso artista del duo comico foggiano Pio e Amedeo? Eccoci qui, pronti a fare un tuffo nella storia di Maria Finizio, la donna che ha rapito il suo cuore e che lo ha reso felice. Vi raccontiamo di lei e della sua biografia, con tutto quello che finora è emerso sulla sua vita…

Chi è Maria Finizio e dove vive?

Maria Finizio è originaria di Foggia (la data di nascita non è emersa a favore di pubblico) e vive insieme alla sua meravigliosa famiglia nella stessa città della Puglia.

Lontana anni luce dal mondo dello spettacolo, è nota alle cronache rosa perché ha sposato Amedeo Grieco, il famoso comico del duo Pio e Amedeo. Nonostante il successo e la popolarità del marito, lei ha scelto di non cambiare le sue abitudini e di restare comunque fedele alla sua riservatezza.

Fonte foto: https://www.instagram.com/mariafinizioo/

La vita privata di Maria Finizio

Proprio per questo suo essere discreta e riservata, non si conosce molto della vita privata di Maria Finizio, al di là delle nozze con l’amato Amedeo Grieco. Il percorso sentimentale che precede il fidanzamento e il matrimonio con il comico non è materia nota al grande pubblico, e nemmeno la Rete aggiunge elementi nitidi al riguardo…

Maria Finizio: il matrimonio con Amedeo Grieco

Maria Finizio e Amedeo Grieco si sono conosciuti e innamorati a Foggia, città che ha dato i natali ad entrambi. Dal loro matrimonio sono nati due splendidi figli: il primogenito è Federico, classe 2015, la più piccola di casa è Alice, classe 2018. La coppia è molto affiatata e avrebbe scelto di crescere i bambini proprio nella città d’origine, nella loro amata Puglia.

Maria Finizio: altre 2 cose che sappiamo di lei…

– Maria Finizio ha perso il papà nel 2010, e sui social ne ha dipinto un ritratto dolcissimo spendendo parole meravigliose per ricordarlo.

– Sebbene sia lontana dal mondo dello spettacolo rispetto al marito, su Instagram vanta un importante seguito con migliaia di follower, pronti a commentare le sue bellissime foto, tra selfie e magici ritratti di famiglia!