Marco Marzocca è uno dei nomi più noti in Italia per quanto riguarda il settore della comicità. Attore poliedrico e amato da tutti, ecco alcune curiosità su di lui.

Nel mondo dello spettacolo italiano, la comicità è un settore molto ricercato. Eppure essere attori comici non è facile. A farla da padrone in questo settore troviamo Marco Marzocca, attore che ha cominciato a far parlare di sé già dalla metà degli anni ’90. Infatti, è passato dal palco di teatri agli stage televisivi sino ai set delle migliori fiction RAI. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Marco Marzocca: biografia

Marco Marzocca nasce a Roma il 14 settembre del 1962 sotto il segno della Vergine. Dopo aver completato il ciclo di studi liceali, si iscrive alla facoltà di Farmacia dell’Università La Sapienza di Roma. Una volta laureato, prosegue con gli studi superando l’esame di stato e inizia a lavorare come farmacista. Tuttavia, questo lavoro pare andargli sempre più stretto. Comincia ad ottenere dei piccoli ruoli in televisione, in modo particolare nel programma televisivo Tunnel in onda su Rai 3. La sua verve comica conquista subito il pubblico italiano.

Il grande successo arriva con il nuovo millennio grazie alla fiction Distretto di Polizia, dove Marzocca interpreta l’ingenuo poliziotto Ugo Lombardi. Nonostante la notorietà televisiva, Marco continua saltuariamente a lavorare presso la farmacia di famiglia. Dal 2006 al 2013 entra nel cast di Zelig come ospite fisso del format dove interpreta Ariel, un domestico filippino di Claudio Bisio. Nel 2021, dopo anni di pausa, Marco torna sul palco di Zelig per la sua nuova edizione.

Potete seguire Marco sul suo profilo Instagram. Non siamo a conoscenza dei guadagni del comico.

Marco Marzocca: vita privata

Come abbiamo scritto in precedenza, Marco è figlio di farmacisti. Per tale motivo aveva inizialmente deciso di proseguire la tradizione di famiglia e lavorare nella loro farmacia. Dal punto di vista sentimentale, Marco è sposato. In chat conosce la colombiana Liliana Bula e tra i due è subito amore. La coppia si sposa ed è ancora insieme! I due sono una coppia molto affiatata e Marco ha parlato molto spesso del rapporto di fiducia e sostegno che lega i due partner.

Marco Marzocca: 3 curiosità su di lui

Marco, come ogni attore che si rispetti, è avvolto da un alone di mistero. Nonostante lui non sia il classico attore dai tratti tenebrosi, parliamo ugualmente di un personaggio che si è esposto molto al pubblico senza, però, far trapelare troppo di sé. Tuttavia, grazie a svariate indiscrezioni, siamo riusciti a trovare ben 3 curiosità su di lui!

-Ha voluto inserire la sua vicenda sentimentale all’interno di un episodio di Distretto di Polizia. Parliamo di uno degli episodi più visti della serie!

-Ha avuto una lunga e stretta amicizia con il compianto Gigi Proietti. Infatti, dopo la morte dell’attore, Marzocca fu uno dei primi a rendergli omaggio.

-Per creare il personaggio di Ariel, si è ispirato alla nota maschera di Arlecchino. Molto spesso, infatti, l’attore ha definito Ariel come un Arlecchino contemporaneo.

