Alla scoperta di Marco Castellani: ecco tutto quello che forse in molti ancora non conoscono sul bassista de Le Vibrazioni.

Marco Castellani è uno dei componenti storici della band milanese, Le Vibrazioni. E’ il bassista fin dalla nascita del gruppo nel 1999, salvo un breve periodo in cui ha scelto di allontanarsi, ed è anche il più giovane della formazione. Oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su di lui e sulla sua vita privata: partendo dagli esordi fino al successo, alla tentata carriera da solista a piccole curiosità.

Marco Castellani, biografia

Marco Castellani è nato a Legnano il 25 dicembre del 1978 sotto il segno zodiacale del Capricorno. Anche lui, come i suoi compagni di band, ha avviato la carriera musicale prima suonando in alcune cover band e poi in diversi gruppi indipendenti del panorama musicale milanese.

Viene notato e contattato nel 1999 dal frontman Francesco Sarcina e nascono così Le vibrazioni. Marco Castellani lascia poi la formazione nel febbraio del 2008 e si trasferisce per qualche tempo a vivere negli States per “ricominciare da zero“. Rientrerà poi di nuovo in Italia ed anche a far parte della band nell’anno 2012.

Marco Castellani, vita privata

Cosa si conosce invece della vita privata del bassista italiano? Al momento ben poco. Non è infatti noto se sia, o meno, sentimentalmente legato a qualcuno e sembrerebbe non essere nemmeno particolarmente avvezzo al mondo dei social network, non possiede infatti nessun account su Instagram.

Marco Castellani, 5 curiosità

-E’ alto 194 cm.

-Nel 2006 e insieme a Francesco Sarcina ha partecipato al progetto Rezophonic.

-Ha dichiarato che il suo idolo è John Paul Jones, il bassista dei Led Zeppelin.

-Il suo soprannome è Garrincha.

-E’ stato sostituito dal bassista Emanuele Gardossi quando ha lasciato la band.

