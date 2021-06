Biografia, carriera, vita privata e tante curiosità su Maitland Ward, la nota attrice televisiva e cosplayer statunitense.

La carriera artistica di Maitland Ward è iniziata da giovanissima e quando ancora frequentava il liceo. Il suo debutto ufficiale come attrice è datato 1994 quando è riuscita ad entrare nella grande famiglia della soap opera americana Beautiful interpretando il personaggio di Jessica Forrester fino al 1996.

Negli anni poi, Maitland Ward ha messo da parte la recitazione ed haavviato un’intensa attività come cosplayer ma dal 2019 ha scelto poi di collaborare con l’agenzia di talenti per adulti Society 15 iniziando così la sua carriera come attrice pornografica. Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei, sulla sua vita privata e tantissime curiosità che la riguardano: alla scoperta di Maitland Ward.

Maitland Ward, biografia e carriera

Ashley Maitland Welkos in arte Maitland Ward è nata il 3 febbraio del 1977 a Long Beach sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Vanta origini inglesi, tedesche e norvegesi, ha studiato scrittura e sceneggiatura presso l’Università di New York e successivamente ha proseguito gli studi all’Università della California.

Dopo il debutto in Beautiful l’attrice americana ha recitato nel cast del film televisivo, L’ultima lezione del professor Griffin nella serie tv USA High e Quell’uragano di papà fino a entrare nel cast fisso di Crescere, che fatica! Successivamente ha lavorato in molte altre produzioni televisive e fra queste ci sono: Out of Practice – Medici senza speranza e la soap opera Febbre d’amore.

Maitland Ward, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Maitland Ward è noto che l’attrice è convolata a nozze il 21 ottobre del 2006 con l’agente immobiliare Terry Baxte ma su quest’ultimo non si hanno abbastanza informazioni.

Maitland Ward inoltre, è un’artista molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove ama condividere numerosi scatti di sé e dai vari set di lavoro.

Maitland Ward, 3 curiosità

– L’attrice già ai tempi di Beautiful, scelse di utilizzare il nome d’arte Maitland perché le venne detto che il suo nome originario era troppo banale.

-Con il suo ruolo nella soap opera americana nel 1995 ha vinto anche lo Young Artist Award ed una nomination nella categoria migliore giovane attrice debuttante in una soap opera.

-Maitland Ward ha dichiarato di aver intrapreso la carriera nel mondo per adulti perché “voleva liberarsi del passato e iniziare ad esprimermi in un modo che non aveva mai fatto prima”.

Fonte foto: https://www.instagram.com/maitlandward/