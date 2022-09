Luca Rigoni è uno dei nomi più noti del giornalismo italiano, conduttore di tg e inviato dalla brillante carriera. Qualcosa, però, vi sarà sfuggito della sua storia dietro i successi nella professione e…

La biografia di Luca Rigoni è densa di tappe importanti, giornalista professionista di talento tra i più affermati nel panorama italiano dell’informazione. Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sul suo conto e che va oltre le luci di una carriera davvero importante, dove si annidano alcune curiosità che non conoscete.

Chi è Luca Rigoni e dove vive?

Nato il 7 gennaio 1964, Luca Rigoni è del segno del Capricorno e il suo nome è famoso nel mondo del giornalismo. Vive a Roma e ha costruito una solida carriera che lo ha visto arrivare fino al piccolo schermo, tra i grandi protagonisti dell’informazione sulla scena italiana.

È iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige, sua regione d’origine, come professionista dal 1986, e ha mosso i primi passi nel settore nel 1988 dopo la laurea in Discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo conseguita a Bologna con tesi sulla Storia del cinema…

Tra il 1989 e il 1991 ha lavorato alla Rai Corporation di New York e poi sarebbe passato al Tg5, sotto la direzione di Enrico Mentana, occupandosi dei principali fatti esteri come inviato. Nel corso della guerra in Ucraina è stato incaricato delle cronache dal Paese invaso dalla Russia per TgCom24.

La vita privata di Luca Rigoni

Non si conosce molto della vita privata del giornalista. Sappiamo però che, nonostante sia riservatissimo, qualche informazione sulla storia personale di Luca Rigoni è emersa nel corso del tempo. Come ad esempio il fatto che sia “figlio d’arte” di un papà, Mario Rigoni, come lui giornalista (impegnato in Rai)…

A Interviste Romane, nel 2014, ha raccontato qualcosa di più sulle sue origini: “Sono nato a Roma, non a Trento, ma questo per una casualità dei miei genitori. Però sono cresciuto a Trento e quindi inevitabilmente gli anni formativi fino alla maturità classica li ho fatti lì…“. Nel 2018, Luca Rigoni ha avuto un figlio maschio, come annunciato da TgCom24.

Altre 5 cose che non sapete su Luca Rigoni…

– Il 2 aprile 2005 annunciò in diretta la morte di Giovanni Paolo II.

– Nel 2017 gli è stato conferito il premio giornalistico Amerigo, destinato ai giornalisti che “raccontano l’America agli italiani“.

–Il New York Times lo ha definito così: “A prominent anchor”, cioè un conduttore di punta, di Mediaset.

– Il suo motto, riporta Interviste Romane, è “Rincorrere la vita“. Si definisce ossessionato dalla “precisione”e durante la sua infanzia in Trentino andava sempre a sciare.

– Su Instagram ha un profilo che aggiorna spesso.

