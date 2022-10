Scopriamo qualcosa in più su Luca Ricolfi, sociologo e politologo che ha deciso di abbandonare le idee politiche di sinistra.

Torinese, Luca Ricolfi ha conseguito una laurea in filosofia e ha intrapreso la carriera accademica. Ha all’attivo numerose pubblicazioni incentrate su temi quali la condizione giovanile, la percezione dei partiti, il rapporto fra scelte politiche e preferenze morali, l’influenza della televisione sul comportamento elettorale, lo squilibrio nord-sud, il parassitismo economico o i movimenti populisti.

La biografia e la carriera di Luca Ricolfi

Nato a Torino il 4 maggio del 1950 sotto il segno del Toro, Luca Ricolfi si è laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Torino con una tesi di Politica Economica sul concetto di lavoro in Marx. Prima di iniziare la carriera accademica, ha lavorato per la Federazione Lavoratori Metalmeccanici interessandosi a tematiche incentrate su economia, sociologia e scienza politica.

Dal 1990 al 1992 ha insegnato Sociologia presso l’Università degli Studi di Modena per poi tornare ad insegnare materie di tipo statistico-metodologico presso l’ateneo di Torino dove è divenuto professore ordinario nel 1999. È titolare del corso di Analisi dei dati presso il Dipartimento di Psicologia.

Da sempre dichiaratosi vicino alle posizioni di sinistra, dal 2001 ha espresso posizioni in contrasto con le opinioni sostenute dai rappresentanti dei partiti di centro-sinistra.

Ricolfi è autore di numerosissimi saggi e manuali universitari.

La vita privata di Luca Ricolfi

È sposato con la scrittrice Paola Mastrocola. La coppia ha un figlio nato nel 1988, Andrea Tobia.

Il fratello di Luca Ricolfi è Marco Ricolfi, docente presso l’Università di Torino alla Facoltà di Giurisprudenza.

Chi è la moglie di Luca Ricolfi, Paola Mastrocola

Classe 1956, torinese, Paola Mastrocola è una scrittrice. Ha esordito con svariate raccolte di poesie, poi si è occupata di testi teatrali e pubblicato numerosi libri di narrativa e saggi.

3 curiosità su Luca Ricolfi

– Nel 2006 ha vinto il Premiolino, prestigioso premio giornalistico italiano

– È stato editorialista del quotidiano La Stampa, del Sole 24 Ore, del Messaggero e collaboratore di Panorama

– Ha fondato l’Osservatorio del Nord Ovest e, insieme a Silvia Testa, la rivista di analisi elettorale Polena

