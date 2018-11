Tutto su Luca Bizzarri: le curiosità e la vita privata dell’attore comico italiano

Tutto su Luca Bizzarri: la vita privata, la biografia e le curiosità sul comico e attore italiano del duo Luca e Paolo.

Nato a Genova il 13 gennaio 1971, Luca Bizzarri è un attore noto soprattutto per aver formato con il collega e amico storico Paolo Kessisoglu il duo Luca e Paolo. Nel corso della sua carriera, però, Luca si è evoluto da comico fino a diventare anche un famoso attore e presentatore. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui: dalla sua vita amorosa ad alcune curiosità sulla sua carriera!

Luca Bizzarri: le curiosità da sapere

– Ha un pastore tedesco che si chiama Smog di cui spesso condivide foto sul suo profilo Instagram L’attore lo chiama affettuosamente “nasone”.

– Insieme a suo fratello Roberto, ha aperto a Genova un locale, Il Clan.

– Nel 2015 ha litigato con Maurizio Gasparri con ben… 34 tweet di botta e risposta! Il motivo della litigata fu un fraintendimento su uno sketch di Luca e Paolo sulla vicenda dei Marò.

– Ha dato la voce a Kuzco ne Le follie dell’imperatore.

– Come l’amico e collega di una vita, Paolo Kessisoglu, è tifoso del Genoa.

– Luca e Paolo si sono conosciuti nel 1991, quando insieme al collega Dado hanno dato vita al gruppo comico Cavalli Marci. Successivamente, nel 1998, i due escono dal gruppo e continuano la loro carriera come Luca e Paolo, un sodalizio artistico che li porterà ovunque, dal cinema sino a… Sanremo!

– È un fan di Franca Leosini, con cui su Facebook ha pubblicato anche un selfie assieme.

– Luca Nervi, il personaggio da lui interpretato in Camera Cafè, è anche il nomignolo con cui viene chiamato in rete.

– È molto attivo politicamente e ha più volte dichiarato il suo orientamento politico, che lo vedrebbe simpatizzare per i Radicali e per Emma Bonino.

– È un grande appassionato di musica, e fra i suoi artisti preferiti c’è Chris Cornell, frontman dei Soundgarden e Audioslave deceduto nel 2017.

– Ma non solo ascoltatore. Luca infatti si diletta anche a suonare la tastiera!

La vita privata di Luca Bizzarri: da Ludovica Frasca a…

Nel 2014 l’attore, che è alto 178 cm, si è fidanzato con Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia 20 anni più giovane di lui. “Avevo pure paura che se ci avessero visto insieme, avrei fatto la figura di quella che si mette con un uomo famoso solo per avere visibilità” aveva svelato l’ex velina al settimanale DiPiù.

La coppia è andata a convivere prestissimo e sembrava anche che ci fosse il progetto di un matrimonio, ma nell’estate del 2017 è arrivata inaspettata la notizia della loro separazione, su cui hanno preferito non fare commenti.

Nel 2018 è poi arrivata l’indiscrezione che vedrebbe insieme Luca Bizzarri e Bianca Guaccero: la scintilla fra i due sarebbe scoppiata nei corridoi di Rai 2!

Chi è la fidanzata di Luca Bizzarri?

Come detto, la compagna di Luca Bizzarri è la bellissima Bianca Guaccero. Classe 1981, la sua carriera è divisa fra attrice, cantante e conduttrice. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, nel 2013 Bianca ha sposato il regista Dario Acocella, con cui ha avuto una figlia nel 2014, Alice.

Il matrimonio sembrava a un passo, ma alla fine è arrivata la separazione. A riportare il sorriso a Ludovica ci ha pensato proprio lui, Luca Bizzarri. Una storia breve, ancora in cerca di una conferma, certo. Ma chissà che questa volta non sia per entrambi arrivato il vero amore… Insomma, lo scopriremo solo col tempo!