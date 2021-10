Lorenzo Sena è uno dei giovani allievi de Il Collegio 6: scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulle più grandi passioni.

Lorenzo Sena è uno dei giovanissimi concorrenti de Il Collegio 6. Il ragazzo ha un temperamento freddo e distaccato ma sono tantissimi gli hobby da lui coltivati con passione: scopriamo di quali si tratta e com’è il rapporto con i suoi genitori.

Chi è Lorenzo Sena: la biografia

Lorenzo Sena è nato a Viareggio nel 2006. Nel 2021 è approdato a Il Collegio 6 in qualità di allievo. Da sempre coltiva le sue passioni al di fuori dell’ambito scolastico (come il pianoforte e il surf) ma non ha mai smesso di pensare al futuro: il suo sogno sarebbe quello un giorno di essere a capo di un’azienda e diventare un imprenditore di successo.

Lorenzo Sena: la vita privata dell’allievo

Per quanto riguarda la vita privata di Lorenzo non si sa praticamente nulla e il ragazzo è molto riservato sui social. Il rapporto con i suoi genitori sarebbe ottimo ma la madre vorrebbe che Lorenzo fosse più aperto e solare, un po’ come quando era bambino. L’allievo de Il Collegio abita con i suoi genitori a Viareggio, in Toscana.

Lorenzo Sena: le curiosità

– Ama andare in skatebord e praticare surf e su Instagram non manca di condividere con i fan le sue prodezze a bordo dello skate.

– Sua madre lo chiama “il rettile” perché Lorenzo sarebbe praticamente imperturbabile difronte alla vita. Nel suo video di presentazione a Il Collegio 6 ha esordito dicendo: “La vita non mi spaventa”.

– Sa suonare il pianoforte da quando era piccolissimo.

– Indossa sempre un ciondolo a forma di surf e numerosi anelli.

– Sogna di diventare un giorno un imprenditore di successo per guadagnare molto denaro.

– Ama trascorrere il suo tempo libero in compagnia degli amici.