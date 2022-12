Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Lavinia Abate, la Miss che sogna di diventare una cantautrice affermata.

Lavinia Abate è una studentessa romana che nel 2022 è stat eletta Miss Italia grazie alla sua straordinaria bellezza e alle sue doti per il canto, il ballo e molto altro. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua storia, passando per alcune curiosità.

Chi è Lavinia Abate: la carriera

Classe 2004 e originaria di Roma (non è dato sapere quale sia la sua esatta data di nascita), Lavinia Abate è una studentessa di Roma che nel 2022 è stata eletta Miss Italia.

Studia presso il liceo scientifico Azzarita e da sempre la sua passione è il canto (sogna infatti di diventare cantautrice affermata). Al rinomato concorso di bellezza di Patrizia Mirigliani si è esibita nel ballo e nel canto e ha portato un estratto dal suo brano Vino Rosso (interamente scritto da lei). A Miss Italia è approdata con la fascia di Miss Lazio e ha sbaragliato la concorrenza delle altre 21 ragazze in gara (e in particolare delle altre due finaliste, Carolina Vinci, Miss Sardegna e Miss Cinema e Virginia Cavalieri, Miss Emilia-Romagna).

Lavinia Abate: la vita privata

Lavinia Abate ha dedicato la sua vittoria a Miss Italia ai suoi genitori: il padre, Fiorenzo, lavora alla Telecom, mentre la madre Camilla (di origini scozzesi) è un’insegnante di inglese. Ha due fratelli (uno maggiore e l’altro minore) che si chiamano Ludovico e Federico.

Lavinia è single ma al Corriere della Sera ha confessato come dovrebbe essere il suo ragazzo ideale: “Non mi interessano quelli troppo fissati con l’aspetto esteriore e la forma fisica non fanno per me, non seguo il calcio, se proprio devo scegliere tifo Roma perché è la mia città. Comunque mi piacciono alti, più di me, perché ho sempre avuto il complesso dell’altezza, preferisco i mori con un viso dolce e occhi espressivi, il mio tipo ideale deve avere carattere, una mente aperta e essere pronto a sostenermi nelle mie aspirazioni”.

La Miss ha confessato di aver convissuto con un grave problema di salute fin da quando era piccola: per anni ha dovuto indossare un bustino a causa della scoliosi. “Indossare quel corsetto di plastica ha peggiorato le mie insicurezze, mi sentivo diversa, avevo paura del giudizio degli altri. Adesso ho imparato ad accettarmi come sono, pure con le mie debolezze, ci convivo, e questa è una vittoria bella quanto quella a Miss Italia”, ha svelato al Corriere della Sera. La ragazza abita a Roma, ma non si hanno ulteriori informazioni sulla sua vita privata.

Lavinia Abate: le curiosità

– Ha un gatto di nome Luna.

– Sa suonare il pianoforte.

– Ha la media dell’8 a scuola.

– Ama trascorrere il suo tempo libero con amici e familiari, spesso presenti nei suoi scatti su Instagram.

– Una delle sue cantanti preferite è Adele.

