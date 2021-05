Di professione primo violino, ma anche influencer da centinaia di migliaia di follower: ecco qual è la storia di Laura Marzadori, tra carriera e vita privata.

Aveva solo 25 anni quando ha vinto il concorso internazionale per primo violino del Teatro alla Scala di Milano. Per Laura Marzadori questo non è stato un arrivo, ma una partenza verso una carriera nel mondo della musica che ha pochi eguali per la sua giovane età. Ma non solo, oltre alla musica la giovane violinista è anche un’influencer da centinaia di migliaia di follower sui social. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Laura Marzadori, la biografia

Laura Marzadori è nata a Bologna il 9 gennaio 1989, sotto il segno del Capricorno. Quando era molto piccola, i suoi genitori l’hanno portata in un centro vicino a casa specializzato in musica. All’età di 4 anni ha iniziato a suonare il violino, con il metodo Suzuki. In particolare entrare in contatto con i suoni da molto piccola l’ha portata ad innamorarsi della musica.

Fonte foto: https://www.instagram.com/laura_marzadori/?hl=it

All’età di 16 anni vince il più prestigioso premio violinistico nazionale, quello Città di Vittorio Veneto che le apre le porte di lavori e concerti internazionali. A 25 anni vince il concorso per diventare primo violino del Teatro alla Scala di Milano, con giudizio unanime della giuria presieduta da Daniel Barenboim. Dopo un periodo di prova entra stabilmente a ricoprire questo prestigioso ruolo, collaborando con i più famosi direttori d’orchestra, tra cui lo stesso Barenboim, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Daniel Harding, Zubin Mehta e Antonio Pappano

Laura Marzadori, la vita privata

Come scritto il suo libro, L’altra metà delle note, sebbene non sia autobiografico, racconta del suo problema di disturbi alimentari. “Non mangiavo più. Tra i 16 e i 17 anni ho avuto diversi problemi. Mi sono fatta aiutare in una struttura, con l’aiuto dei miei genitori che mi sono stati sempre vicino“, ha raccontato a Oggi è un altro giorno. Anche la musica le è stata di grande conforto.

Sappiamo che dal punto di vista sentimentale che è fidanzata con un altro musicista. Lui suona la viola e si chiama Eugenio Silvestri.

Chi è il fidanzato di Laura Marzadori, Eugenio Silvestri?

Eugenio Silvestri è un violista, che però ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 5 anni. In seguito è passato alla viola, con cui si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Lavora come viola di prima fila al Teatro alla Scala di Milano.

3 curiosità su Laura Marzadori

-Ha dedicato anche il libro che ha scritto, L’altra metà delle note, alla sua prima maestra di violino, Fiorenza Rosi, che è venuta a mancare.

-È molto appassionata di moda, e attraverso i social si trova molto bene ad esprimere questa sua passione. Il suo profilo Instagram è seguitissimo.

-Vive a Milano, anche se non è noto il quartiere. Non sono noti i suoi guadagni.