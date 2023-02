Danzatore tra i più importanti a livello internazionale, Kristian Cellini ha portato il suo talento in tutto il mondo lavorando con artisti del calibro di Carla Fracci, George Iancu o Vladimir Derevjanko. Coreografo di spettacoli teatrali ma anche di importanti eventi nazionali ed internazionali, ha avuto modo di collaborare anche con varie emittenti televisivi e trasmissioni del piccolo schermo.

Nato il 28 agosto del 1971 in Abruzzo sotto il segno della Vergine, Kristian Cellini si è appassionato al mondo della danza grazie alla sorella. “Vedevo lei che praticava danza e pensavo: ‘E’ facile, che ci vuole!’ – ha raccontato in una intervista – . Dopo aver fatto una sola lezione di danza classica, lasciai arti marziali e iniziai a studiare questa disciplina”.

A 15 anni ha vinto la borsa di studio nella prestigiosa scuola di Renato Greco e da lì è iniziata la sua carriera.

Prima ballerino, si è poi affermato come stimato insegnante e coreografo di danza. Vanta una carriera di oltre vent’anni di esperienza e collaborazioni con artisti come Carla Fracci, Raffaelle Paganini, Andrea Bocelli, Placido Domingo, Gheorghe Iancu, Luciana Savignano, Daniel Ezralow, Micha Van Hoecke, Renato Greco.

Oltre a lavorare a teatro e per i più importanti eventi nazionali ed internazionali, ha messo il suo talento a disposizione di varietà e spettacoli televisivi Rai e Mediaset.

È direttore artistico della kermesse Peccioli in Danza e tiene svariati workshop allo IALS, ma anche all’estero in Canada, Francia, Libano, America, Madrid e anche al Conservatorio Reale.

Sulla vita privata di Kristian Cellini si hanno poche informazioni. Non è noto se il coreografo sia fidanzato, single o sposato, o se abbia dei figli.

– Nel 1993 ha ricevuto il “Premio Paride” e nel 2004 il premio “Ballerino d’Argento” come miglior ballerino

– Prima di ballare, praticava arti marziali

– Il suo profilo Instagram conta alcune migliaia di follower

