Andiamo alla scoperta della popolare Tiktoker Jasmin Zangarelli, conosciuta sui social con il nome di Iamzangare.

Amata dai suoi numerosi followers per la sua simpatia e la sua energia, Jasmine Zangarelli intraprende giovanissima una splendida attività all’interno del mondo dei social, ottenendo presto una notevole popolarità e diverse collaborazioni lavorative. Vediamo di scoprire qualcosa in più in merito alla sua attività sui social ma anche riguardo la sua vita privata, la sua situazione sentimentale e in merito alla sua famiglia.

La biografia e la carriera di Jasmine Zangarelli

Zangarelli nasce nella città capitale d’Italia, Roma, sotto il segno zodiacale del Toro, nella giornata del 21 aprile del 2003. Frequenta il liceo linguistico nella capitale e comincia a creare diversi video e contenuti digitali sul suo account di TikTok, che grazie alla sua capacità di divertire e coinvolgere diventano in breve tempo video virali. Entra in seguito a far parte della Defhouse dove conosce e collabora con altri creator digitali. Successivamente comincia anche a collaborare con diversi celebri marchi e brand italiani.

Jasmine Zangarelli: la vita privata

Di origini brasiliane, la Tiktoker sembra viva nella città di Milano. Anche se non si conoscono molti dettagli in merito alla sua vita privata e sentimentale, è molto legata a Simone Berlini, anche lui influencer e presente con lei e altri influencer all’interno della Defhouse. Zangarelli è abbastanza riservata in merito alla sua famiglia, che si sa essere composta da un padre italiano e una madre originaria del Rio De Janeiro e da suo fratello, di nome Stefano.

3 curiosità sulla Tiktoker

Parla correttamente ben cinque lingue: italiano, spagnolo, francese, inglese e portoghese.

Appassionata di sport, è campionessa regionale di pattinaggio su ghiaccio.

La Tiktoker pè molto seguita anche sul social di Instagram.

