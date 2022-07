Irene Fargo è stata una cantante molto amata e apprezzata, arrivata per due volte seconda al Festival di Sanremo, sezione Nuove proposte, durante la sua carriera degli anni ’90. Secondo quanto trapelato sulle cause della morte, avvenuta all’età di 59 anni alle prime battute del luglio 2022, l’artista si sarebbe spenta dopo una malattia. Ripercorriamo la sua storia, tra biografia e vita privata…

Nata in provincia di Brescia nel 1962, sotto il segno dello Scorpione, Irene Fargo avrebbe compiuto 60 anni il 1° novembre 2022. Il suo dramma si è consumato pochi mesi prima del compleanno, morta il 1° luglio in Lombardia, dove viveva.

La cantante era nota al grande pubblico soprattutto per le due partecipazioni al Sanremo, seconda nel 1991 e nel 1992 (rispettivamente dietro Paolo Vallesi e al duo Aleandro Baldi e Francesca Alotta) con le canzoni La donna di Ibsen e Come una Turandot. Tra i suoi album spiccano l’omonimo Irene Fargo, La voce magica della luna, e Il cuore fa, ultima fatica discografica datata 2016…

Nella vita privata dell’artista, il cui talento secondo molti è stato sottovalutato rispetto al riconoscimento che avrebbe meritato, ci sarebbe stato un capitolo difficile che l’avrebbe vista, come riporta Il Corriere della Sera, allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

Il quotidiano riferisce che, in una intervista a Chi l’ha visto?, Irene Fargo avrebbe rivelato di aver subito violenze dall’ex marito. Uomo su cui avrebbe investito tante aspettative e fiducia e che, una volta trovato il coraggio grazie alle sue figlie, avrebbe infine lasciato trovando una nuova strada nel mondo della musica, del musical e del teatro avviando prestigiose collaborazioni artistiche.

– Irene Fargo era il nome d’arte di Flavia Pozzaglio.

– È stata anche un’attrice, forte di una grande passione per l’opera e il teatro.

