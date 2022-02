Il celebre campione di sci Gustav Thoni è sposato con Ingrid Pfaundler, con cui ha avuto 3 figlie e 11 nipoti. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Ingrid Pfaundler è la donna al fianco del celebre ex campione di sci Gustav Thoni. I due si sono conosciuti quando erano ancora giovanissimi e insieme hanno costruito una splendida famiglia. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla moglie del campione e sulla sua vita privata.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Chi è Ingrid Pfaundler

Classe 1954 e originaria di Bolzano (non è dato sapere quando sia nata esattamente) Ingrid Pfaundler è la moglie del campione di sci Gustav Thoni. I due si sono sposati quando erano ancora giovanissimi e hanno avuto insieme tre figlie. Insieme a una di loro, Petra Maria, Ingrid gestisce l’hotel di famiglia, il Bellavista di Trafoi, in Trentino Alto Adige. A proposito dell’hotel Gustav Thoni ha confessato a Famiglia Cristiana:

“All’albergo sono molto affezionato, perché apparteneva alla famiglia di mia mamma. Siamo sulla strada che conduce al passo dello Stelvio. La vista sulle montagne è spettacolare. Da quando negli anni Cinquanta qui è esploso il turismo, si è sempre sciato moltissimo in queste zone.”

Ingrid Pfaundler: la vita privata

Quando aveva solamente 18 anni (nel 1972) si è fidanzata con il campione di sci Gustav Thoni, con cui nel 1976 è convolata a nozze. I due hanno avuto insieme tre figlie, che li hanno resi nonni di 8 nipoti.

“La famiglia di mia moglie viveva poco lontano dalla mia. (…) Ero spesso in trasferta, anche per periodi lunghi, d’inverno per le gare, e d’estate per gli allenamenti sui ghiacciai del Sudamerica. Toccava a lei prendere le decisioni importanti per la fa miglia. Quando sono nate le nostre tre figlie, a crescerle è stata soprattutto lei. Siamo molto diversi, ma è proprio la diversità il segreto che ci tiene insieme da cinquant’anni”, ha confessato il campione a Famiglia Cristiana.

Ingrid Pfaundler e Gustav Thoni: chi sono le figlie

La coppia ha avuto tre figlie femmine: Petra Maria (che gestisce l’hotel della famiglia insieme a sua madre Ingrid), Susanne e Anna. Non si sa molto di Anna Thoni che, come le sue sorelle, è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Nel 2011 la figlia del celebre campione ha posato in tenuta da sci per un servizio di Donna Moderna, e ha confessato di aver preferito “il marketing” all’attività agonistica.

“Ho iniziato a sciare a tre anni, ma alla carriera sulla neve ho preferito il marketing”, aveva confessato a Donna Moderna. Non è noto che lavoro svolgano lei e sua sorella Susanne, né dove vivano. Le tre hanno reso nonni il campione e sua moglie donando loro ben 11 nipoti.

Ingrid Pfaundler: chi è il marito Gustav Thoni

Nato a Stelvio il 28 febbraio 1951 (sotto il segno zodiacale dei Pesci) Gustav Thoni è un celebre ex campione di sci. Nel corso della sua carriera agonistica ha ottenuto 4 vittorie alla Coppa del Mondo generale e 5 Coppe del Mondo di specialità alle Olimpiadi e ai Mondiali, conquistando meritatamente la fama di essere uno dei campioni di sci più grandi di sempre. Ha svolto anche attività di allenatore della nazionale italiana e uno dei suoi allievi è stato il celebre sciatore Alberto Tomba.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG