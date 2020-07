Ilaria Gallozzi: da organizzatrice di eventi a tentatrice. Ecco chi è

Ilaria Gallozzi ha partecipato all’edizione 2020 di Temptation Island in qualità di tentatrice: nella vita fa l’organizzatrice di eventi.

Occhi chiari, che perfettamente si intonano al suo incarnato e ai suoi lunghi capelli mori: ecco chi è Ilaria Gallozzi, da sempre con il pallino per il mondo degli eventi e per quello della televisione. La Gallozzi, inoltre, è entrata a far parte del cast dell’edizione 2020 di Temptation Island, il programma di canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Nella vita, Ilaria, lavora in qualità di stagista e ha anche un passato da hostess, lavoro che svolge principalmente a Dubai. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Ilaria Gallozzi (e dove abita)

Classe 1992, Ilaria Gallozzi è originaria di Sora, in provincia di Frosinone, anche se non sappiamo precisamente quando sia nata. Subito dopo il liceo, inoltre, la Gallozzi ha deciso di lasciare la sua città per trasferirsi a Milano, dove ha frequentato la facoltà di Scienze infermieristiche, arrivando al conseguimento della laurea.

Fonte foto: https://www.instagram.com/ilariagallozzi/?hl=it

Nonostante ciò, però, Ilaria ha deciso di seguire un’altra strada cominciando a lavorare presso uno società che organizza eventi, in qualità di stagista. Prima di prendere parte a Temptation Island 2020, inoltre, la Gallozzi non ha mai preso parte a nessuno show televisivo. Per lei il programma condotto da Filippo Bisciglia rappresenta la prima volta in televisione.

La vita privata di Ilaria Gallozzi

Ilaria Gallozzi è fidanzata? La risposta è no. Guardando la sua gallery di Instagram, inoltre, non abbiamo informazioni neanche sulle sue storie passate.

All’interno del villaggio dei fidanzati, inoltre, la Gallozzi ha avuto subito un ottimo feeling con Antonio Martello, il fidanzato di Annamaria.

3 curiosità su Ilaria Gallozzi

-Ama viaggiare e spesso l’ha fatto anche per lavoro.

-Le piacciono tantissimo le foto.

-Come fa a mantenersi in forma? Pratica tantissimo sport.

-Il suo cibo preferito? Il sushi e ovviamente la pizza.

