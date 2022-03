Intelligenza e passione per i videogiochi (che programma). Questi i segni particolari di Ilaria Bruni de La Pupa e il Secchione Show.

Nuovo nome, nuovo format. Per La Pupa e il Secchione Show sono stati apportati vari accorgimenti dalla conduttrice Barbara d’Urso e da tutta la sua squadra di autori. A differenza della versione “tradizionale” hanno trovato spazio anche volti celebri, senza però sacrificare il piacere della scoperta. Tra i personaggi introdotti al grande pubblico, non si era ancora avuto modo di conoscere Ilaria Bruni, una “secchiona” come ammette lei stessa. Meno appariscente di altre concorrenti, al programma di Italia 1 ha brillato per lo spiccato intelletto. Ecco che cosa sappiamo sul suo conto, sia in ottica lavorativa sia in quella privata.

Ilaria Bruni: biografia e carriera

Nata il 6 giugno del 1993, sotto il segno dei Gemelli, ad Ascoli Piceno, nelle Marche, consegue il diploma al liceo scientifico A. Orsini e la laurea triennale in Ingegneria Informatica presso l’Università degli Studi dell’Aquila. Successivamente, si specializza alla Rainbow Academy, in Animazione ed Effetti Visivi (VFX).

Per quanto riguarda il lavoro, Ilaria passa alcuni mesi nella società ATF, compagnia che offre gli strumenti per la trasformazione digitale delle aziende. Quindi, ricopre il ruolo di sviluppatrice in Infoservice, compagnia esperta nella creazione e gestione dei software, prima di approdare, nell’ottobre 2021, a Headu, dove svolge l’incarico di programmatrice di videogiochi.

Ilaria Bruni: la vita privata

Abita ad Ascoli Piceno ed è attualmente single, come dichiara su Instagram e Facebook. Non abbiamo informazioni sul patrimonio.

10 curiosità su Ilaria Bruni

– Ha una sorella.

– Promuove la parità di genere.

– Ha passato dei momenti difficili alle superiori per le prese in giro dei compagni riguardanti l’aspetto estetico. Oggi, però, ha imparato ad accettarsi e a volersi bene.

– Con l’aiuto di una nutrizionista ha trovato la forma fisica ideale, dopo essere stata un po’ in sovrappeso da teenager.

– Si è sottoposta a un intervento agli occhi.

– Ha un coniglietto di nome Charlie.

– Come tesi al master ha portato Decrypt, un videogame d’avventura.

– Hobby? Cucinare, sperimentando nuovi piatti, guardare anime e film, comporre colonne sonore per i giochi che realizza.

– Nel tempo libero fa l’animatrice all’oratorio.

– Una delle sue massime preferite è di Oscar Wilde: “È meglio tenere la bocca chiusa e sembrare stupidi che aprirla ed eliminare ogni dubbio”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG