Una delle attrici italiane più amate e conosciute: ecco alcune curiosità su Giovanna Ralli!

Famosa per aver lavorato con grandi registi del cinema italiano, ha recitato al fianco di attori di successo ed ha vinto ben due volte il Nastro D’Argento: stiamo parlando proprio di Giovanna Ralli, l’affascinante attrice con alle spalle una carriera meravigliosa fatta di alti e bassi.. Nonostante il talento, non è riuscita ad ottenere una carriera a Hollywood da lei desiderata: sicuramente, però, ha conquistato la sua patria. Scopriamo di più su di lei!

Chi è Giovanna Ralli: la scheda

Nome e cognome: Giovanna Ralli

Data e luogo di nascita: 2 gennaio 1935, Roma

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Attrice

Marito: Ettore Boschi

Sorella: Patrizia Lari

Giovanna Ralli: la biografia

Nasce a Roma il 2 gennaio 1935, sotto il segno del Capricorno. Giovanna è ancora una bambina quando riscopre in sé una grande passione per la recitazione. Inizia a recitare in alcuni film proprio all’età di 6 anni e, nonostante la tenerissima età, ha le idee ben chiare su ciò che vuole diventare in futuro. Continua a recitare e ad incrementare i suoi studi, a 15 anni fa diverse comparse ma senza ottenere successo.

L’attrice inizia a farsi notare a metà degli anni Cinquanta, grazie alla conoscenza con Sergio Amidei, un produttore cinematografico di cui si innamorerà. Ottiene diversi ruoli da protagonista in diversi film, tra cui Racconti Romani, Una pelliccia di visone e Un eroe dei nostri tempi, pellicole che la fanno diventare famosa specialmente per il suo personaggio da “popolana romana”.

Dopo vari successi e vari premi, l’attrice punta ad Hollywood: recita in alcuni film che, però, non raggiungono la popolarità. Torna in Italia sempre più scoraggiata poiché nulla sembra essere più adatto a lei. Dopo vari insuccessi, decide di dedicarsi al teatro: torna sul grande schermo dopo 10 anni di assenza. Malgrado non abbia più ottenuto ruoli importanti, Giovanna è rimasta una delle attrici italiane più amate dal pubblico.

Giovanna Ralli: la vita privata

Della vita privata dell’attrice romana non abbiamo molte informazioni, se non che ha avuto una lunga relazione con Amidei. Il loro amore è giunto, però, presto al capolinea. Si è sposata nel 1977 con l’avvocato Ettore Boschi il quale, però, è venuto a mancare nel 2013. Ha avuto, in gioventù, una storia d’amore con il giornalista Maurizio Costanzo e nel corso degli anni hanno sempre mantenuto uno splendido rapporto di amicizia.

Attualmente, non sappiamo se l’artista romana abbia ritrovato l’amore!

Giovanna Ralli: 5 curiosità sull’attrice

-Quando ha 15 anni ottiene diversi ruoli come comparsa, non raggiunge immediatamente il successo da lei desiderato anche a causa di un particolare: la sua voce viene spesso doppiata a causa del suo accento romano troppo marcato!

-Per inseguire il suo più grande sogno ha abbandonato gli studi solamente in terza media.

-A 14 anni ha vinto il premio di Miss Sorriso Lazio.

-È nata nel quartiere Testaccio a Roma. Vive ancora nella Capitale. Invece non si hanno informazioni sul suo patrimonio.

-È stata premiata nel 2022 con uno speciale David di Donatello alla carriera. Nel corso della presentazione dei premi al Quirinale, alla presenza del presidente Sergio Mattarella, ha detto: “Ho cominciato a fare la comparsa quando avevo 13 anni. Ho avuto la fortuna di lavorare coi più grandi sceneggiatori italiani. Ho fatto tanto, ho fatto tantissimi film, bellissimi, che ho molto amato“.

