Sapete chi è Giorgio Letta, papà di Enrico Letta? Vi raccontiamo la sua storia, lontana dai riflettori della politica e immersa in un mondo di libri, calcoli e numeri…

Giorgio Letta è il padre dell’ex premier Enrico Letta. Partiamo alla scoperta della sua biografia e della vita privata di cui alcuni scorci, raccontati dallo stesso figlio, sono emersi nel corso di alcune interviste negli anni. Ecco chi è e cosa si nasconde dietro il famoso cognome di una famiglia in cui spiccano l’impegno negli studi e nella politica.

Chi è Giorgio Letta e dove vive?

Il padre di Enrico Letta, Giorgio Letta, è nato ad Avezzano (L’Aquila), il 12 dicembre 1936 sotto il segno del Sagittario. Vive nella provincia di Pisa, dove si è affermato come matematico e accademico. Dopo la laurea in Matematica è stato borsista presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche all’Università di Monaco di Baviera e, sul finire degli anni ’60, è diventato professore ordinario di Calcolo delle probabilità presso l’Università di Pisa… Nel suo passato, come ricordato anche dal figlio Enrico Letta, è stato più volte visiting professor in Francia, soprattutto a Strasburgo.

Enrico Letta

La vita privata di Giorgio Letta

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Giorgio Letta è nato in una famiglia di otto figli, nati dall’unione di Vincenzo Letta (il nonno paterno di Enrico Letta, scampato al terremoto della Marsica del 1915 in cui morirono la madre e tutte le sorelle) e di Maria De Vincentis, figlia dell’avvocato presso cui il marito aveva praticato dopo la laurea in Giurisprudenza.

Tra i fratelli di Giorgio Letta, quindi tra gli zii di Enrico Letta, spiccano i nomi di Gianni Letta (noto giornalista e politico), Cesare Lettta (professore ordinario di Storia romana a Pisa), e Maria Teresa Letta (vicepresidente nazionale della Croce Rossa Italiana).

Tempo fa, a Vanity Fair, Enrico Letta aveva così dipinto il rapporto tra i fratelli Giorgio e Gianni Letta: “Papà è un matematico puro, a differenza dello zio Gianni non si è mai interessato di politica. Però sono sempre stati molto legati, anche per via dell’età: erano 8 fratelli, e tra loro due c’è poco più di un anno di differenza“.

Chi è la moglie di Giorgio Letta?

Giorgio Letta ha sposato Anna Bianchi, e dalla moglie ha avuto i figli Enrico e Vincenzo Letta. Anna Banchi ha origini sarde, è nata a Sassari ed è cresciuta a Porto Torres… I genitori dell’ex premier si sarebbero conosciuti a Pisa dove Anna Bianchi si era trasferita, dalla Sardegna, per motivi di studio.

Altre 2 cose da sapere su Giorgio Letta

– Nel corso della sua carriera, Giorgio Letta si è occupato prevalentemente di calcolo delle probabilità e di statistica.

– È stato nominato professore emerito all’Università di Pisa.

Riproduzione riservata © 2022 - DG