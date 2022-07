Conosciamo da vicino Gianni Amelio: biografia, vita privata e curiosità sul regista e sceneggiatore italiano.

Dietro la carriera di Gianni Amelio si cela tanta gavetta ma soprattutto tanto impegno, amore e dedizione per uno dei mestieri più ambiti nel mondo dell’arte. Vincitore di numerosi premi e di altrettante candidature importanti, con le sue pellicole il cineasta è riuscito a conquistare il mondo della critica e del grande pubblico ed oggi proviamo allora svelarvi molto altro ancora su di lui. Conosciamo da vicino uno dei registi e degli autori più apprezzati del panorama cinematografico nostrano, ecco tutto quello che c’è da sapere su Gianni Amelio.

Gianni Amelio, biografia ed esordi

Gianni Amelio è originario della provincia di Catanzaro in Calabria. Nasce infatti a Magisano il 20 gennaio del 1945 ed appartiene al segno zodiacale del Capricorno. Dopo la sua nascita il padre emigra in Argentina per motivi di lavoro e lui crescerà quindi con la madre e con la nonna. Gianni Amelio si diploma prima al liceo classico e poi consegue una laurea in filosofia all’Università di Messina. In questi anni si appassiona sempre di più alla settima arte ed entra a far parte della redazione della rivista Giovane Critica con il ruolo di critico cinematografico e letterario.

Nel 1965 il regista lascia la sua terra e si trasferisce nella capitale romana cominciando a lavorare come operatore e aiuto regista in diversi film e nel contempo anche per il piccolo schermo dirigendo rubriche e documentari. Fra i successi più importanti di una carriera lunga più di cinquant’anni vanno citate sicuramente le pellicole de: Il piccolo Archimede, Colpire al cuore, Il ladro di bambini, Il primo Uomo, Così ridevano, Hammamet, La tenerezza, La stella che non c’è e molti altri ancora. Gianni Amelio per le sue opere, vanta anche una lunga collezione di premi come: David di Donatello, Nastri d’argento e Ciak d’oro.

Gianni Amelio, vita privata

Per quanto riguarda invece la sfera privata del regista calabrese sappiamo che continua a vivere nella città di Roma mentre sotto l’aspetto sentimentale non abbiamo informazioni. Non è infatti noto se sia legato a qualcuno ma nel 2014 è stato lo stesso Gianni Amelio a fare coming out sulle pagine del quotidiano la Repubblica dichiarandosi omosessuale

Gianni Amelio, 7 curiosità

-L’assenza della figura paterna che egli stesso ha vissuto si rivela una costante in molte delle sue opere.

-Dal 1983 al 1986 Gianni Amelio è stato un insegnante nel corso di regista al Centro Sperimentale di Cinematografia.

-Nel 1992 è stato nominato membro della giuria alla 49esima edizione della Mostra del cinema di Venezia.

-Nel 1995 ha ricoperto lo stesso ruolo anche al Festival di Cannes.

-Il suo esordio in regia è datato 1970 con la sua opera prima dal titolo La fine del gioco.

-Gianni Amelio nel maggio del 1996 ha ricevuto una laurea honoris causa in Lettere dall’Università della Calabria.

-Il regista sembrerebbe non essere molto attratto dai social e facciamo fatica a trovare un suo account su Instagram.

