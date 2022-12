Era insieme a suo fratello minore durante il viaggio, quando improvvisamente Gaia Randazzo scompare nel mistero.

Gaia Randazzo è scomparsa la notte del 10 novembre, mentre insieme al fratello 16enne era a bordo del traghetto partito da Genova e diretto a Palermo. Dovevano andare a trovare la loro nonna in Sicilia, ma all’alba del giorno d’arrivo il fratello di Gaia perdo qualsiasi sua traccia. Troppo pochi gli indizi che possano riportare a lei, per ora sono solo ipotesi infondate. Scopriamo chi è la giovane 20enne che ancora viene cercata.

Chi è Gaia Randazzo?

Gaia Randazzo, una ragazza di 20 anni nata a Codogno ma residente con la famiglia ad Acqualunga Badona, a Paderno Ponchielli (Cremona). Una ragazza positiva e salutista, ma soprattutto felice di fare quel viaggio che la notte tra il 10 e l’11 novembre la stava portando a Palermo da sua nonna. Il rapporto con la sua famiglia è sempre stato ottimo, in particolare quello con suo fratello, con il quale aveva preso il traghetto su cui è avvenuta la sua misteriosa scomparsa.

La scomparsa

Gaia era salita sulla nave che partiva da Genova per andare a trovare sua nonna a Palermo, insieme a suo fratello 16enne. Proprio lui ha dato l’allarme della sua scomparsa, avvenuta nella notte tra il 10 e l’11 novembre. Non è stata trovata alcuna traccia della ragazza, neanche attraverso le videocamere di sorveglianza.

Scomparsa dalla nave: “Non riteniamo che eventuali messaggi sul suo cellulare possano essere determinanti, bisogna seguire tutte le ipotesi investigative”. Il legale della famiglia di Gaia, Aldo Ruffino, a #chilhavisto. Qualcuno ha informazioni utili?



→https://t.co/pE0RxmNey8 pic.twitter.com/AAFrkzzu5I — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) November 30, 2022

Gli unici indizi ritrovati sono la felpa di Gaia e il cellulare trovato nel suo zainetto. Tra le ipotesi, ci sarebbe quello del suicidio a causa di una delusione d’amore. Ma la famiglia non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio. “Gaia ci aveva detto di aver lasciato il suo ragazzo, ci raccontava tutto. Si vedevano da 4 mesi, era poco più di una amicizia. Non ne soffriva, non era depressa, era stata lei a chiudere”, ha spiegato la madre.

Vita privata

Gaia Randazzo inizia a frequentare l’allora fidanzato, con cui tronca il rapporto dopo soli 4 mesi di relazione. Proprio a lui la 20enne ha scritto l’ultimo messaggio prima di scomparire dalla nave, un messaggio però mai inviato. C’è chi ipotizza un suicidio di Gaia per amore, ma la sua famiglia dichiara che la ragazza non era depressa né soffriva per il suo ex ragazzo.

Curiosità

Nel messaggio sul cellulare Gaia chiedeva perdono al suo ex ragazzo.

al suo ex ragazzo. William, un camionista a bordo del traghetto, ha riferito che sull’imbarcazione c’erano tanti ubriachi molesti .

. La madre di Gaia, Angela , è comparsa a Chi l’ha visto di Federica Sciarelli per parlare di sua figlia.

, è comparsa a Chi l’ha visto di Federica Sciarelli per parlare di sua figlia. Ha una sorellastra di nome Enrica, che sui social ha fatto molti appelli per ritrovarla.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG